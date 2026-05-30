Ключевые моменты:

«Украинская линия» из стихов Шевченко существовала реально.

Ее строили украинские козаки и крестьяне.

Историческая линия оказалась малоэффективной.

Сегодня Украина снова создает оборонительные рубежи.

Колонка основана на исторических материалах об Украинской линии XVIII века, о которой писал Тарас Шевченко, и современных данных о строительстве фортификаций в Украине во время войны.

Украинскую линию начали возводить в 1731 году как систему оборонительных укреплений на юге от Османской империи. Сегодня Украина строит новые линии обороны уже против российской агрессии — с учетом угрозы дронов, артиллерии и высокоточного оружия.

В своем блоге Валерий Боянжу соединяет исторический контекст, личные воспоминания о первых днях полномасштабного вторжения и размышления о том, почему тема обороны снова стала для страны жизненно важной.

Что такое «линия» в истории Украины

Попался под руку недавно томик Тараса Шевченко. Читаю его «Сон», дохожу до фразы: «Із города із Глухова Полки виступали З заступами на лінію…» — и впервые в жизни, хоть не раз уже «Сон» перечитывал, задумался над тем, что это за линия. Больно уж уколола схожесть с нынешним термином наших защитников — «линия боевого соприкосновения».

Покопался и разобрался, что это за линию Кобзарь упоминал. Оказалось — интересная страничка истории Украины, думаю, не всем известная. Хотя мне Интернет и слова из песни народной подсказал: «Посіяли, поорали, да нікому жати: пішли наші козаченьки лінії копати…»

Поделюсь информацией…

В середине XVIII века территорию Северного Причерноморья и Степной Украины «по-братски» разделили между собой российская и Османская империи. И тогда русский генерал с «исконно русским» именем Иоган Бернгар Вейсбах разродился грандиозным проектом т. н. Украинской линии, задачей которой было оградить от турков «российские» территории.

Начались эти строительные работы в 1731 году и длились доброе десятилетие. Линия длиной 285 км тянулась от места впадения в Днепр речки Орель (это нынешняя Днепропетровская область) до Сиверского Донца. Она состояла из 16 крепостей и 49 редутов (небольших укреплений). От крепости до крепости было 20–30 км.

Кто возводил эти укрепления? Конечно же, крепостные крестьяне и рядовые козаки Левобережной и Слобожанской Украины. В 1731 году на эту «стройку века» левобережные полки откомандировали 20 тысяч козаков и 10 тысяч селян. А вообще российские власти планировали привлечь порядка 60 тысяч украинских козаков.

На линейные работы каждый украинец обязан был захватить с собой трехмесячный «сухпай». А еще обязательно — инструмент: топор, лопату, кирку. Козаки должны были быть при оружии, так как была опасность вражеского налета.

Какая обстановка царила все годы на стройке? Разумеется, это был типично российский бардак, круто замешанный на халатности, бездарности русских «прорабов», бесчеловечных и жестоких по отношению к «холопам». Народ, понятно, при первой же возможности убегал с этой стройки.

Была ли польза от строительства Украинской линии? А пользы от нее было, как от козла молока. Жизнь показала, что татарское войско без проблем обходило эту линию. Например, во время русско-турецкой войны 1768–1774 годов 70-тысячное войско крымского хана Кырым-Гирея без особых усилий вторглось на территорию Новороссийской и Малороссийской губерний.

Кстати, военные историки последующих веков провели параллели между пользой от Украинской линии и построенной во Франции уже в XX веке «линией Мажино». Ее на границе с Германией строили почти 10 лет. В результате летом 1940 года гитлеровцами оборонительные сооружения линии Мажино были прорваны за несколько часов в результате наступления пехоты даже без танковой поддержки.

Современные оборонительные линии Украины

Увы, тема оборонительных линий актуальна сегодня у нас опять. Наши нынешние оборонительные «линии» нужны для защиты наших земель от полчищ российского «недоимперца» путина, бредящего «возвращением в родную гавань» территорий, которые он по-прежнему называет Новороссией и Малороссией.

К огромному сожалению, наши бывшие «начХальники» не только вынужденно (или не вынужденно — кто ж уже нам скажет?) отдали ядерный щит нашей страны, но и при этом не удосужились понять лежавшую на поверхности истину: Россия — враг.

Какие-то оборонительные линии на Крымском перешейке потом организовали, но какая-то украинская мразь (в семье не без урода) скомандовала аннулировать минные поля, чтобы русские войска беспрепятственно зашли на Херсонщину.

И, уж точно не припомню, то ли 24-го, то ли 25 февраля на рассвете мой и без того не крепкий сон прервал лязг гусениц российских танков под балконом, а потом я услышал, что внизу двое варнякают на незнакомом мне языке. Это были буряты… Ни на секунду не сомневаюсь, что они не знали о существовании моего города до той поры, пока их не пригнали его «освобождать».

После захода «старшего брата» в Крым и Донбасс появился проект, который, напомню, в народе прозвали «Стена Яценюка». Этот наш тогдашний премьер-министр в 2014 году, прежде всего на участках границы с эрэфией в Харьковской, Сумской и Черниговской областях (всего около 2000 км), принялся возводить, если официально, «Европейский вал».

Предполагались рвы и противотанковые препятствия, колючая проволока, опорные пункты и наблюдательные вышки, системы видеонаблюдения. Строительство шло медленно, часть работ оказалась незавершенной, возникали коррупционные скандалы и расследования, эффективность проекта часто ставили под сомнение.

Сейчас в Украине строят уже не одну «линию», а многоуровневую систему фортификаций — прежде всего в прифронтовых и приграничных областях. Речь идет о противотанковых рвах, так называемых «зубах дракона», бетонных огневых точках, подземных укрытиях, укрепленных опорных пунктах.

Наиболее активно укрепления сейчас строят в Сумской, Харьковской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях. Много сообщали о подготовке круговой обороны вокруг городов Изюм, Балаклея, Одесса.

По заявлениям украинских властей, после 2024–2025 годов подход изменился: укрепления делают более рассредоточенными, меньше длинных непрерывных линий, больше скрытых и коротких узлов обороны, учитывается угроза FPV-дронов и высокоточного оружия.

Война в Украине и советы Сунь Цзы

Финализируя, процитирую Сунь Цзы — китайского стратега и мыслителя, жившего в VI веке до н. э., автора знаменитого трактата «Искусство войны».

«Не полагайся на то, что враг не придет, полагайся на средства, которыми располагаешь, чтобы принять его».

Что ж, будем надеяться, что это понимают строители нынешней «Украинской линии».

«Я слышал об успехе быстрых военных походов и не слышал об успехе затяжных».

Похоже, этого не знает кремлевский карлик.

«Самая лучшая война — разбить замыслы противника. Самое худшее — осаждать крепости».

Кремлевская моль сделала самое худшее для себя — осадила крепость под названием Украина.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса