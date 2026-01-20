Ключевые моменты:

В 2025 году количество атак по портам выросло почти в три раза по сравнению с 2024 годом.

С начала полномасштабной войны поврежден 651 объект портовой инфраструктуры, половина — в 2025 году.

Россия целенаправленно уничтожает логистику: под ударами терминалы, суда, элеваторы, резервуары с маслом.

С осени 2025 года атаковано не менее 20 торговых судов у побережья Одессы.

Основная угроза — не только ракеты и «шахеды», но и морские дроны (БЭКи), которые наводятся на движущиеся цели.

Рост атак на порты Одесской области

По данным Администрации морских портов, в 2024 году зафиксировано 36 атак на порты Одесчины, а в 2025-м — уже 96. В основном под удар попадают стратегически важные объекты: контейнерные терминалы, элеваторы, мосты, маслозаводы. С начала войны разрушено 651 объект, при этом половина — только за последний год. Об этом пишет hromadske.

Как отмечают эксперты, такие удары — часть стратегии по разрушению логистических цепочек Украины. Через одесские порты проходит значительная часть экспорта — зерно, металл, масло. Удары по инфраструктуре блокируют поставки, уменьшают валютную выручку, а значит — и поступления в бюджет.

С осени 2025 года удары РФ все чаще направлены не только на порты, но и на торговые суда. В результате пострадали танкеры с российской нефтью, суда под флагами Турции, Панамы, Комор, Сент-Китс и Невис. В одном из случаев погиб сирийский моряк.

Особенно сильные удары были зафиксированы в декабре 2025 года и январе 2026-го: уничтожены маслозаводы компаний Allseeds и Kernel, повреждены контейнерные площадки, уничтожены десятки тысяч тонн подсолнечного масла.

«Там было негласное правило, особенно среди экспортеров и импортеров опасных грузов, таких как дизельное топливо или масло, — не накапливать в порту более 10 тысяч тонн. И здесь они просчитались, здесь полностью партия 40-50 тысяч тонн — полностью сожгли. Россияне как-то получили эту информацию. А это убытки для портов, убытки для частного бизнеса», — рассказывает Виктор Довгань, экс-заместитель министра инфраструктуры.

В целом же с осени 2025 года Минразвития фиксирует не менее 20 атак на гражданские суда в районе портов Одесской области.

Новая угроза — морские дроны БЭКи

Если раньше главной опасностью были ракеты и «шахеды», то теперь все большую угрозу представляют морские беспилотные катера (БЭКи). Они могут наводиться на движущиеся цели и достигать портов Одесской области за 4–6 часов. Это вынудило вводить жесткие ограничения: порты закрываются на ночь, а любое опоздание судна (10-15 минут) может стоить дорого, отмечают эксперты.

По словам специалистов, Россия перешла к системным ударам. Они бьют не только по портам и судам, но и по железным дорогам, узлам, энергетике региона. Цель — полностью разрушить экспортный и импортный потенциал Украины.

«Одесская область и ее энергосистема являются одним из фокусов ударов. Бьют по железнодорожной системе. Мы видим, что было очень много ударов по железнодорожным узлам Одесской области, по железнодорожным узлам внутри страны, по точкам, где формируется грузопоток. Очевидно, что страна-агрессор нацелилась на системное уничтожение собственно экспортного и импортного потенциала Украины и осуществляет для этого все действия», — отмечает Сергей Вовк, директор Центра транспортных стратегий.

