Ключевые моменты:

  • Атака в Одесскую область: Враг ударил беспилотниками по портовой инфраструктуре.
  • Повреждены складские и административные здания, зафиксированы пожары.
  • Ликвидация последствий: 37 пожарных и 8 единиц техники потушили пожар.

Очередная атака по Одесской области

По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, враг в очередной раз атаковал портовую инфраструктуру Одесщины ударными беспилотниками. В результате попаданий зафиксированы пожары, повреждены складские и административные здания.

Пожар тушило 37 пожарных и 8 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, российские войска продолжают сознательно уничтожать гражданское судоходство в Одесской области. И в ночь на вторник, 14 апреля, оккупанты атаковали гражданское судно, направлявшееся в порт Черноморск. После удара на борту вспыхнул пожар. Экипаж не пострадал, помощь морякам оказали военные ВСУ.

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
