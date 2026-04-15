Ключевые моменты:
- Атака в Одесскую область: Враг ударил беспилотниками по портовой инфраструктуре.
- Повреждены складские и административные здания, зафиксированы пожары.
- Ликвидация последствий: 37 пожарных и 8 единиц техники потушили пожар.
Очередная атака по Одесской области
По информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, враг в очередной раз атаковал портовую инфраструктуру Одесщины ударными беспилотниками. В результате попаданий зафиксированы пожары, повреждены складские и административные здания.
Пожар тушило 37 пожарных и 8 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.
Напомним, российские войска продолжают сознательно уничтожать гражданское судоходство в Одесской области. И в ночь на вторник, 14 апреля, оккупанты атаковали гражданское судно, направлявшееся в порт Черноморск. После удара на борту вспыхнул пожар. Экипаж не пострадал, помощь морякам оказали военные ВСУ.
