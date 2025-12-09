Ключевые моменты:

В Одессе — облачно и небольшой дождь, ветер сменится на северный.

Ночью температура опустится до +2…+4 °C, днем поднимется до +7…+9 °C.

В области местами осадки и хорошая видимость на дорогах.

Погода в Одессе 10 декабря

Согласно прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе 10 декабря будет преобладать облачная погода с небольшим дождем. Ветер ночью и утром юго-западный, а в течение дня сменится на северный. Его скорость составит 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью ожидается на уровне +2…+4 °C, а днем воздух прогреется до +7…+9 °C.

Погода в Одесской области 10 декабря

В Одесской области также будет облачно. Ночью возможны небольшие осадки, преимущественно дождь. Днем местами сохранится слабый дождь. Ветер юго-западный, к середине дня повернет на северный, 7–12 м/с. Ночная температура — от -1 до +4 °C, дневная — от +5 до +10 °C.

На дорогах области видимость будет хорошей, сообщили синоптики.

