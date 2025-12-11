Ключевые моменты:
- В Одессе ожидается облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь.
- Температура: +5+7°С ночью, +9+11°С днем.
- Возможен туман, видимость местами 200–500 м.
- В Одесской области ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
- Температура в области: +3+8°С ночью, +7+12°С днем.
Прогноз погоды в Одессе на 12 декабря
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Ночью слабый туман.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-7°С тепла, днем она поднимется до 9-11°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 12 декабря
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, местами умеренный. Днем без существенных осадков. Ночью местами туман.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-8°С тепла, днем 7-12°С тепла.
На автодорогах области ночью местами туман, видимость 200-500 м.
