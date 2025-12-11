Одесса, 16-я станция Фонтана

Ключевые моменты:

  • В Одессе ожидается облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь.
  • Температура: +5+7°С ночью, +9+11°С днем.
  • Возможен туман, видимость местами 200–500 м.
  • В Одесской области ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков.
  • Температура в области: +3+8°С ночью, +7+12°С днем.

Прогноз погоды в Одессе на 12 декабря

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Ночью слабый туман.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 5-7°С тепла, днем она поднимется до 9-11°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 12 декабря

По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, местами умеренный. Днем без существенных осадков. Ночью местами туман.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 3-8°С тепла, днем 7-12°С тепла.

На автодорогах области ночью местами туман, видимость 200-500 м.

