Ключевые моменты:

11 декабря ночью и утром в Одессе и области ожидается туман с видимостью 200-500 м.

Объявили штормовое предупреждение.

Водителям и пешеходам нужно быть внимательными.

Погода в Одессе

В общей сложности, 11 декабря в Одессе будет облачно, без значительных осадков. Температура воздуха:

ночью 4-6°С,

днем 7-9°С.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Погода в Одесской области

В Одесской области облачно, без существенных осадков, с туманом в ночные и утренние часы. Температура воздуха:

ночью 3-8°С,

днем 6-11°С.

На дорогах области в темное время суток видимость ограничена – 200-500 метров из-за тумана. Поэтому патрульная полиция Одесской области советует водителям отказаться от опасных маневров и не превышать скорость, замедлять движение у пешеходных переходов и заведений для детей и держать безопасную дистанцию ​​между автомобилями.

Пешеходам рекомендуют переходить улицу только в специально отведенных местах и ​​по зеленому сигналу светофора, быть внимательными, не отвлекаться на телефоны или другие гаджеты. Кроме этого, темное время суток или при плохой видимости носить светоотражающие материалы, чтобы быть более заметными.

