Ключевые моменты:
- 11 декабря ночью и утром в Одессе и области ожидается туман с видимостью 200-500 м.
- Объявили штормовое предупреждение.
- Водителям и пешеходам нужно быть внимательными.
Погода в Одессе
В общей сложности, 11 декабря в Одессе будет облачно, без значительных осадков. Температура воздуха:
- ночью 4-6°С,
- днем 7-9°С.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Погода в Одесской области
В Одесской области облачно, без существенных осадков, с туманом в ночные и утренние часы. Температура воздуха:
- ночью 3-8°С,
- днем 6-11°С.
На дорогах области в темное время суток видимость ограничена – 200-500 метров из-за тумана. Поэтому патрульная полиция Одесской области советует водителям отказаться от опасных маневров и не превышать скорость, замедлять движение у пешеходных переходов и заведений для детей и держать безопасную дистанцию между автомобилями.
Пешеходам рекомендуют переходить улицу только в специально отведенных местах и по зеленому сигналу светофора, быть внимательными, не отвлекаться на телефоны или другие гаджеты. Кроме этого, темное время суток или при плохой видимости носить светоотражающие материалы, чтобы быть более заметными.
