Прогноз погоды в Одессе на 29 октября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 6-8°С тепла, днем 15-17°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 29 октября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 3-8°С тепла, днем 13-18°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Читайте также:
- Одессу украсят почти сто тысяч тюльпанов из Нидерландов
- Пьяный полицейский с оружием напал на сотрудников ТЦК в Одессе
- У нового главы Одессы появился первый заместитель: кто это
Спросить AI: