Прогноз погоды в Одессе на 29 октября

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-8°С тепла, днем 15-17°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 29 октября

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 3-8°С тепла, днем 13-18°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

