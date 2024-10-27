Культурный код нации: почему украинский алфавит уникален

Украинская азбука отражает историю, традиции и национальную идентичность украинского народа. Она состоит из 33 букв и является вариантом кириллицы с уникальными символами, отличающими ее от других славянских языков. Ко Дню украинской письменности и языка доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры украинского языка Одесского национального университета имени Мечникова Мария Дружинец рассказала «Одесской жизни» о возникновении украинского алфавита и его уникальные буквы.
История первого букваря и украинского алфавита
Первый украинский «Букварь» был издан печатником Иваном Федоровичем в 1574 году во Львове. Автором мог быть один из преподавателей Острожской школы — Герасим Смотрицкий или Демьян Наливайко. Но возможно, в составлении его участвовал и сам печатник. Букварь стал первой печатной славянской книгой светского назначения и существенно повлиял на развитие письменности в Украине и других славянских странах. Он имел карманный размер, содержал 80 страниц, включая азбуку, слоги, образцы склонения и короткую читанку. Сейчас известен только один экземпляр, найденный в Риме в 1927 году, который хранится в библиотеке Гарвардского университета.
Не менее интересна история украинского алфавита, который насчитывает 33 буквы и является одним из вариантов кириллицы, сохраняя языковые особенности разных регионов. Он служит основой образовательной системы Украины и является символом национального достоинства и языкового сопротивления. Уникальные буквы, такие как Ґ, Є, І и Ї, отражают фонетическую специфику языка и помогают сохранить его самобытность. Далее рассмотрим, почему эти буквы играют особую роль в нашем языке и истории.
«Ґ»: символ украинского возрождения
Буква «ґ» является уникальной для украинского языка. Впервые как самостоятельную букву алфавита ее ввел в 1619 году писатель, церковный и образовательный деятель Мелетий Смотрицкий в «Грамматике», позаимствовав ее форму из греческой буквы «γ» («гамма»). Звук [ґ] в староукраинских и украинских текстах передавали по-разному. С XIV века его записывали в иноязычных словах с помощью диграфа «кг» или буквы «g». В конце XIX — начале XX века буква «ґ» вошла в употребление и была в правописных кодексах УНР.
После разгрома украинизации в 1933 году советская власть изъяла «ґ» из правописания, стремясь подавить украинскую идентичность и приблизить язык к русскому. Официально ее вернули только в 1990 году в третьем издании «Украинского правописания». Возвращение «ґ» стало символом возрождения и утверждения украинского языка после десятилетий советского давления.
Когда правильно употреблять «ґ»?
Согласно правописанию 2019 года, букву «ґ» употребляют:
- в исконно украинских и давно заимствованных словах (аґрус, ґава, ґанок, ґвалт, ґатунок, ґрунт, ґринджоли, ґрунт, ґуґл, ремиґа́ти);
- в именах собственных (Ґорґа́ны, Ґоро́нда, Уґля Ґалаґа́н, Ґудзь);
- в заимствованных именах и фамилиях, передающих «g» (Вергилий, Гарсия, Гегель, Георг, Гете, Грегуар, Гулливер).
Но! В то же время в аналогичных позициях правописание позволяет параллельно передавать «g» буквой «г» (Вергилий, Гарсия, Гегель, Георг, Гете, Грегуар, Гулливер).
«Ї»: буква сопротивления и идентичности
Буква «ї» — символ украинского алфавита, отличающий его среди других славянских языков. Эта буква возникла естественным путем на территории Руси, а ее особенность в том, что она передает сочетание двух звуков — [й+і]. Ранее украинские писатели использовали букву по своему усмотрению — «і», «ії» или «ять». Только в ХХ веке она окончательно вошла в состав нашего алфавита. До этого официальное признание печатной «ї» было затруднено Эмским указом (1876 года), который ограничивал использование украинского языка в российской империи.
Без буквы «ї» наш язык потерял бы часть своей фонетической и графической специфики. Например, использование «ї» в фамилиях и именах, добавляет украинский колорит и подчеркивает происхождение человека. Во время полномасштабной войны буква «ї» приобретает символическое значение — стала знаком сопротивления на оккупированных территориях. Букву рисуют на заборах и тротуарах, на памятниках и стенах зданий, чтобы напомнить оккупантам, что это Украина.
«І»: незаменимая буква алфавита
Буква «і» подчеркивает нашу самобытность и является важным маркером идентичности, хотя присутствует в некоторых кириллических алфавитах. Буква «і» имеет значение для правильной передачи фонетических и правописных особенностей в украинском языке. Ранее «і» называлась «і десяткове», происходит от старославянской буквы, которая базировалась на греческой «ι» («йоті»). Ее дублером была буква «и» («иже»), но различали их по числовым значениям в кириллической цифире — «и десятичное» и «и восьмеричное».
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В староукраинской письменности буква имела несколько вариантов — «и», «і», «ї», «j» — в зависимости от школы и типа письма. Кстати, сейчас это помогает определять время и место создания текстов. Сначала «и» использовали как дублер для «и» и «ы». Для звука [і] тогда часто применяли букву «ѣ» («ять»), например: мѣнута — «минута», фѣґура — «фигура».
Буква «і» последовательно употребляется и вошла в украинский алфавит после издания «Грамматики малороссийскаго нарѣчія» 1818 года для обозначения гласного [і], возникшего из праславянских «o» и «e» в новозакрытом слоге и «ѣ».
«Є»: буква выразительности
Буква «є» происходит от кириллической «Є» («єсть»), которая, кроме того, имеет связь с греческой буквой «ε» («епсилон»). В староукраинской графике ее записывали как «е» или «є» в зависимости от школы письма. Печатная форма появилась в XVI веке, а современное начертание — от «гражданского шрифта». В украинский алфавит «є» ввели составители альманаха «Русалка Днестровая» (1837): Маркиян Шашкевич, Иван Вагилевич и Яков Головацкий.
Роль буквы в украинском языке очень важна для передачи мягкости и фонетических признаков украинского языка. После согласного она обозначает один звук [е] (синее, летнее). А в начале слова или после гласного, апострофа или мягкого знака — два звука [j] + [е] (Євген, моє, б’єш, ательє). Она также смягчает предыдущий согласный и сохраняется после удлиненных звуков (лле, мовленнєвий).
«Ф»: редко употребляемая буква алфавита
Наиболее употребляемой буквой в украинском алфавите является «п», тогда как реже всего употребляется «ф». Буква «ф» используется преимущественно в заимствованных словах, поскольку звук [ф] не присущ древнеславянским языкам и вошел в украинский язык из-за влияния других языков. Происходит от греческой буквы «φ» («фи»), но в кириллице называлась «ферт» — подражая звук, похожий на «фырканье» лошади.
Раньше греческий [ф] в заимствованных словах в украинском языке часто заменяли на [п] или [х]: Пилип, Ефим. Позже он употреблялся в прикарпатских диалектах вместо «хв»: диал. фист — с хвост. В советские времена произношение с «ф» закрепилось, потому что хорошо вписывалось в процесс сближения украинского языка с русским. Новое правописание 2019 года позволило вариативность в употреблении «ф» и «т» в словах греческого происхождения: «эфир» и «етер» считаются одинаково правильными.
«Апостроф«: знак, сохраняющий произношение
Апостроф — небуквенный орфографический знак, который используется и в европейских языках. Он не обозначает звука, но играет чрезвычайно важную роль в украинском языке — передает раздельное произношение в словах. Основная функция апострофа — это отделение йотированных гласных — я, ю, є, ї от предыдущих согласных, в частности губных — [б], [п], [в], [м], [ф] и твердого [р]. В фонетической транскрипции апостроф обозначает полусмягченность согласных.
Когда пишется апостроф перед я, ю, є, ї?
- После губных согласных — б, п, в, м, ф (бью, пять, в здоровье, Вячеслав).
- После твердого р (в конце слога) при раздельном произношении (бурьян, межгорье, матерью).
- После префиксов, оканчивающихся твердым согласным (соединенный, съехать, появиться, разъяснить).
- После первой части сложных слов (дет’ясла, транс’европейский).
Куда исчез твердый знак из украинского алфавита?
Знак «ъ» («ъер») — буква некоторых кириллических азбук. В древнеукраинском письме он обозначал редуцированный, а в старо- и церковнославянской азбуках носит название «ѥръ» или «еръ». После упадка редуцированных звуков в XII веке «ъ» в сильной позиции изменился на «о», а в слабой — пришел в упадок. Например: в слове «сънъ» в конце слова он упал, а после «с» перешел в «о», что дало украинское «сон». Окончательно букву отменили в украинском правописании в начале XX века, заменив апострофом.