Культурный код нации: почему украинский алфавит уникален

История первого букваря и украинского алфавита

Первый украинский «Букварь» был издан печатником Иваном Федоровичем в 1574 году во Львове. Автором мог быть один из преподавателей Острожской школы — Герасим Смотрицкий или Демьян Наливайко. Но возможно, в составлении его участвовал и сам печатник. Букварь стал первой печатной славянской книгой светского назначения и существенно повлиял на развитие письменности в Украине и других славянских странах. Он имел карманный размер, содержал 80 страниц, включая азбуку, слоги, образцы склонения и короткую читанку. Сейчас известен только один экземпляр, найденный в Риме в 1927 году, который хранится в библиотеке Гарвардского университета.

Не менее интересна история украинского алфавита, который насчитывает 33 буквы и является одним из вариантов кириллицы, сохраняя языковые особенности разных регионов. Он служит основой образовательной системы Украины и является символом национального достоинства и языкового сопротивления. Уникальные буквы, такие как Ґ, Є, І и Ї, отражают фонетическую специфику языка и помогают сохранить его самобытность. Далее рассмотрим, почему эти буквы играют особую роль в нашем языке и истории.

«Ґ»: символ украинского возрождения

Буква «ґ» является уникальной для украинского языка. Впервые как самостоятельную букву алфавита ее ввел в 1619 году писатель, церковный и образовательный деятель Мелетий Смотрицкий в «Грамматике», позаимствовав ее форму из греческой буквы «γ» («гамма»). Звук [ґ] в староукраинских и украинских текстах передавали по-разному. С XIV века его записывали в иноязычных словах с помощью диграфа «кг» или буквы «g». В конце XIX — начале XX века буква «ґ» вошла в употребление и была в правописных кодексах УНР.

После разгрома украинизации в 1933 году советская власть изъяла «ґ» из правописания, стремясь подавить украинскую идентичность и приблизить язык к русскому. Официально ее вернули только в 1990 году в третьем издании «Украинского правописания». Возвращение «ґ» стало символом возрождения и утверждения украинского языка после десятилетий советского давления.

Когда правильно употреблять «ґ»?

Согласно правописанию 2019 года, букву «ґ» употребляют:

в исконно украинских и давно заимствованных словах (аґрус, ґава, ґанок, ґвалт, ґатунок, ґрунт, ґринджоли, ґрунт, ґуґл, ремиґа́ти);

в именах собственных (Ґорґа́ны, Ґоро́нда, Уґля Ґалаґа́н, Ґудзь);

в заимствованных именах и фамилиях, передающих «g» (Вергилий, Гарсия, Гегель, Георг, Гете, Грегуар, Гулливер).

Но! В то же время в аналогичных позициях правописание позволяет параллельно передавать «g» буквой «г» (Вергилий, Гарсия, Гегель, Георг, Гете, Грегуар, Гулливер).

«Ї»: буква сопротивления и идентичности

Буква «ї» — символ украинского алфавита, отличающий его среди других славянских языков. Эта буква возникла естественным путем на территории Руси, а ее особенность в том, что она передает сочетание двух звуков — [й+і]. Ранее украинские писатели использовали букву по своему усмотрению — «і», «ії» или «ять». Только в ХХ веке она окончательно вошла в состав нашего алфавита. До этого официальное признание печатной «ї» было затруднено Эмским указом (1876 года), который ограничивал использование украинского языка в российской империи.

Без буквы «ї» наш язык потерял бы часть своей фонетической и графической специфики. Например, использование «ї» в фамилиях и именах, добавляет украинский колорит и подчеркивает происхождение человека. Во время полномасштабной войны буква «ї» приобретает символическое значение — стала знаком сопротивления на оккупированных территориях. Букву рисуют на заборах и тротуарах, на памятниках и стенах зданий, чтобы напомнить оккупантам, что это Украина.

«І»: незаменимая буква алфавита

Буква «і» подчеркивает нашу самобытность и является важным маркером идентичности, хотя присутствует в некоторых кириллических алфавитах. Буква «і» имеет значение для правильной передачи фонетических и правописных особенностей в украинском языке. Ранее «і» называлась «і десяткове», происходит от старославянской буквы, которая базировалась на греческой «ι» («йоті»). Ее дублером была буква «и» («иже»), но различали их по числовым значениям в кириллической цифире — «и десятичное» и «и восьмеричное».

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В староукраинской письменности буква имела несколько вариантов — «и», «і», «ї», «j» — в зависимости от школы и типа письма. Кстати, сейчас это помогает определять время и место создания текстов. Сначала «и» использовали как дублер для «и» и «ы». Для звука [і] тогда часто применяли букву «ѣ» («ять»), например: мѣнута — «минута», фѣґура — «фигура».

Буква «і» последовательно употребляется и вошла в украинский алфавит после издания «Грамматики малороссийскаго нарѣчія» 1818 года для обозначения гласного [і], возникшего из праславянских «o» и «e» в новозакрытом слоге и «ѣ».

«Є»: буква выразительности

Буква «є» происходит от кириллической «Є» («єсть»), которая, кроме того, имеет связь с греческой буквой «ε» («епсилон»). В староукраинской графике ее записывали как «е» или «є» в зависимости от школы письма. Печатная форма появилась в XVI веке, а современное начертание — от «гражданского шрифта». В украинский алфавит «є» ввели составители альманаха «Русалка Днестровая» (1837): Маркиян Шашкевич, Иван Вагилевич и Яков Головацкий.

Роль буквы в украинском языке очень важна для передачи мягкости и фонетических признаков украинского языка. После согласного она обозначает один звук [е] (синее, летнее). А в начале слова или после гласного, апострофа или мягкого знака — два звука [j] + [е] (Євген, моє, б’єш, ательє). Она также смягчает предыдущий согласный и сохраняется после удлиненных звуков (лле, мовленнєвий).

«Ф»: редко употребляемая буква алфавита

Наиболее употребляемой буквой в украинском алфавите является «п», тогда как реже всего употребляется «ф». Буква «ф» используется преимущественно в заимствованных словах, поскольку звук [ф] не присущ древнеславянским языкам и вошел в украинский язык из-за влияния других языков. Происходит от греческой буквы «φ» («фи»), но в кириллице называлась «ферт» — подражая звук, похожий на «фырканье» лошади.

Раньше греческий [ф] в заимствованных словах в украинском языке часто заменяли на [п] или [х]: Пилип, Ефим. Позже он употреблялся в прикарпатских диалектах вместо «хв»: диал. фист — с хвост. В советские времена произношение с «ф» закрепилось, потому что хорошо вписывалось в процесс сближения украинского языка с русским. Новое правописание 2019 года позволило вариативность в употреблении «ф» и «т» в словах греческого происхождения: «эфир» и «етер» считаются одинаково правильными.

«Апостроф«: знак, сохраняющий произношение

Апостроф — небуквенный орфографический знак, который используется и в европейских языках. Он не обозначает звука, но играет чрезвычайно важную роль в украинском языке — передает раздельное произношение в словах. Основная функция апострофа — это отделение йотированных гласных — я, ю, є, ї от предыдущих согласных, в частности губных — [б], [п], [в], [м], [ф] и твердого [р]. В фонетической транскрипции апостроф обозначает полусмягченность согласных.

Когда пишется апостроф перед я, ю, є, ї?

После губных согласных — б, п, в, м, ф (бью, пять, в здоровье, Вячеслав).

После твердого р (в конце слога) при раздельном произношении (бурьян, межгорье, матерью).

После префиксов, оканчивающихся твердым согласным (соединенный, съехать, появиться, разъяснить).

После первой части сложных слов (дет’ясла, транс’европейский).

Куда исчез твердый знак из украинского алфавита?

Знак «ъ» («ъер») — буква некоторых кириллических азбук. В древнеукраинском письме он обозначал редуцированный, а в старо- и церковнославянской азбуках носит название «ѥръ» или «еръ». После упадка редуцированных звуков в XII веке «ъ» в сильной позиции изменился на «о», а в слабой — пришел в упадок. Например: в слове «сънъ» в конце слова он упал, а после «с» перешел в «о», что дало украинское «сон». Окончательно букву отменили в украинском правописании в начале XX века, заменив апострофом.