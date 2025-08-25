Ключевые моменты:

АМПУ готовится поднять и восстановить земснаряд, подорвавшийся 23 июля на мине в устье Дуная.

Судно получило частично затонуло, но работы по его подъёму уже начаты.

Дунайские порты играют ключевую роль в экспорте зерна.

Напомним, вечером 23 июля на устье «Быстрое» произошёл взрыв земснаряда филиала «Дельта-лоцман» АМПУ, на борту которого находились 11 членов экипажа. В результате погибли трое работников. Канал был временно закрыт, но с 6 августа судоходство восстановили.

Как сообщил в интервью usm.media глава АМПУ Александр Семирга, судно получило серьезные повреждения и частично затонуло, однако специалисты уже работают над его подъёмом и восстановлением.

Семирга подчеркнул, что даже в рамках действующего морского коридора сохраняются риски подрыва судов, поэтому любые работы в акватории возможны только после противоминного обследования.

Он напомнил, что безопасность коридора обеспечивают Силы обороны и ВМС Украины, а движение судов осуществляется в три порта Большой Одессы — Черноморск, Южный и Одессу.

Дунайские порты, по словам главы АМПУ, остаются важным звеном в экспортной логистике, прежде всего зерна, хотя после возобновления работы глубоководных портов их грузооборот заметно снизился. Сейчас в правительство поданы предложения по комплексной программе развития и поддержки портов Дуная.

