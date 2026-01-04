Ключевые моменты:
- Взрыв в 07:40 26 декабря 2025 г. у въезда в базу 47-й ракетной бригады РФ в Кореновске (Краснодарский край).
- Загорелся КАМАЗ с личным составом из-за минно-взрывного поражения.
- Потери среди российских военнослужащих (погибли и ранены).
- Бригада причастна к ракетным ударам по Украине и военным преступлениям против гражданских.
Вспыхнул военный КАМАЗ
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, утром 26 декабря 2025 года, ориентировочно в 07:40, в городе Кореновске Краснодарского края РФ произошел взрыв у въезда на место дислокации 47-й ракетной бригады 8-й армии Южного военного округа ВС РФ.
Следует отметить, что из-за минно-взрывного поражения вспыхнул военный КАМАЗ, транспортировавший личный состав подразделения. Среди российских военнослужащих есть потери.
Напомним, военные и офицеры 47-й ракетной бригады ВС РФ непосредственно причастны к ракетным обстрелам украинских территорий и военным преступлениям против гражданского населения.
Читайте также: Удар по центру Харькова: среди 30 раненых – шестимесячный ребенок.
Спросить AI: