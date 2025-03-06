Порты Одесской области делятся на две основные группы: порты Большой Одессы (Одесский, Черноморск, Южный) и речные порты на Дунае и Днестровском лимане (Белгород-Днестровский, Усть-Дунайский, Измаильский, Ренийский). Несмотря на войну, они остаются стратегическими для экспорта и поддержки экономики страны.

Как война изменила работу портов

После полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Россия заблокировала морские пути для Украины. Из-за минных заграждений и ракетных ударов судоходство практически остановилось. Альтернативным маршрутом стали порты на Дунае — Измаил, Рени и Усть-Дунайск. Они позволяли экспортировать украинское зерно через Румынию, но их пропускная способность была значительно ниже.

Ситуация частично улучшилась в июле 2022 года после подписания «зернового соглашения» между Украиной, Турцией, ООН и Россией. Это позволило возобновить вывоз продовольствия из портов Одессы, Черноморска и Южного. В рамках соглашения Украина смогла экспортировать более 32 млн тонн зерна. Однако в июле 2023 года Россия вышла из соглашения и начала целенаправленные атаки на украинские порты.

После этого Украина открыла собственный экспортный коридор через Черное море. Суда теперь движутся вдоль западного побережья, ближе к румынским водам. Безопасность маршрута обеспечивают Военно-морские силы Украины, что позволило частично восстановить морской экспорт.

Есть ли будущее у дунайских портов?

Президент Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко считает, что дунайские порты — это лишь временное решение:

— Они малоперспективны и недозагружены. По моему мнению, с марта 2023 года было очевидно, что как только восстановится сообщение с портами Большой Одессы, о дунайских портах забудут. Ведь их возможности ограничены географически, стоимость доставки грузов там выше, а технологии обработки — устаревшие, даже несмотря на инвестиции в их развитие.

Постоянные атаки на портовую инфраструктуру

Несмотря на возобновление работы, украинские порты остаются под постоянным огнем. Только в октябре 2024 года Россия нанесла четыре масштабных удара по портам, что привело к гибели 15 человек и ранению более 30. Убытки достигли 40 миллионов долларов.

Еще одна атака произошла 1 марта 2025 года — Россия нанесла баллистический удар по Одесскому порту, в результате чего пострадали двое работников и были повреждены два гражданских судна под иностранными флагами, перевозивших кукурузу.

В целом, по данным Министерства обороны Украины, по состоянию на конец июля 2024 года из-за российских атак было повреждено или уничтожено 262 объекта портовой инфраструктуры. Потери агросектора превысили 82 миллиарда долларов.

Однако украинские морские ворота постепенно возвращают свои позиции. Восстановление судоходства, инвестиции в инфраструктуру и работа Военно-морских сил позволяют привлекать крупные международные компании к сотрудничеству. Это означает, что несмотря на войну, порты Одесской области продолжают работать и поддерживать экономику страны.

Работает ли страхование гражданских судов?

Чтобы обезопасить судовладельцев и экипаж от военных рисков, ранее в Украине действовала государственная программа страхования судов. Она предусматривала компенсацию убытков судовладельцам, если страховщики отказывали в выплатах. Программа действовала до 1 декабря 2023 года, но реальных выплат не произошло.

— Государственное страхование не работает, поскольку все военные риски, которые могли бы быть покрыты страховыми компаниями, уже были урегулированы, и запрос на это фактически отсутствует. Страхование — это выбор: так же как с автомобилем, вы можете его застраховать или нет. Не обязательное ОСАГО, а, условно говоря, дополнительная защита. Так же действуют грузовладельцы и судовладельцы — кто-то принимает риски ради более высокой прибыли, а кто-то ищет альтернативные компенсаторы, — рассказал Виктор Берестенко, президент Ассоциации международных экспедиторов Украины.

В 2024 году был запущен новый механизм — страховая программа Unity, которую Украина реализует совместно с международными страховыми компаниями. Она предусматривает покрытие до 50 млн долларов, а страхование судна стоит менее 0.75% от его стоимости. То есть, если судно стоит 10 миллионов долларов, страхование обойдется в 75 тысяч долларов.

Грузооборот морских портов Большой Одессы

Самые главные показатели в портах — грузооборот. До 2022 года три главных порта — Южный, Черноморск и Одесса — переваливали более 100 миллионов тонн грузов ежегодно. В 2022 году этот показатель сократился почти втрое. В 2023 году он оставался низким из-за рисков безопасности. Однако в 2024 году ситуация изменилась — грузооборот достиг 80 миллионов тонн, что составляет почти 80% от довоенного уровня. Наибольший рост показал порт Южный.

Несмотря на все вызовы, порты Одесской области остаются ключевыми для украинской экономики. Они адаптируются к новым условиям, находят альтернативные маршруты и постепенно восстанавливают свою работу. Украина продолжает бороться за сохранение своих морских ворот, ведь именно они открывают путь к международным рынкам и укрепляют экономическую стабильность страны. Подробнее о ситуации в Черном море и о каждом порту смотрите в нашем видео на YouTube.

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