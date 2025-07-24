землесос

Ключевые моменты:

  • Подорвался землесос «Ингульский», вероятно — на морской мине.
  • Взрыв произошел около 22:00 23 июля неподалеку от Вилкового.
  • Трагедия случилась в Подходном канале между Дунаем и Черным морем.
  • Судно выполняло работы по расчистке дна.
  • Предварительно подтверждена гибель трех человек.

По предварительной информации, в районе Подходного канала, соединяющего Дунай с Черным морем, произошёл подрыв землесоса «Ингульский», предположительно — на морской мине.

Об этом сообщает «Бессарабия INFORM» со ссылкой на собственные источники.

Судно занималось расчисткой дна, когда произошёл инцидент. В результате взрыва, по предварительным данным, погибли трое членов экипажа. Следственные органы устанавливают точные обстоятельства трагедии.

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