Ключевые моменты:
- Подорвался землесос «Ингульский», вероятно — на морской мине.
- Взрыв произошел около 22:00 23 июля неподалеку от Вилкового.
- Трагедия случилась в Подходном канале между Дунаем и Черным морем.
- Судно выполняло работы по расчистке дна.
- Предварительно подтверждена гибель трех человек.
По предварительной информации, в районе Подходного канала, соединяющего Дунай с Черным морем, произошёл подрыв землесоса «Ингульский», предположительно — на морской мине.
Об этом сообщает «Бессарабия INFORM» со ссылкой на собственные источники.
Судно занималось расчисткой дна, когда произошёл инцидент. В результате взрыва, по предварительным данным, погибли трое членов экипажа. Следственные органы устанавливают точные обстоятельства трагедии.
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