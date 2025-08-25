Ключевые моменты:

Температура морской воды сегодня в Одессе остается комфортной для купания: +20…+21°C.

Температура воздуха днем +22…+24 °C, ветрено.

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в понедельник, 25 августа, температура морской воды в Одессе составит 20–21°С. Такая температура считается приемлемой для купания.

Днем воздух прогреется до 22–24°С, осадков не прогнозируется. Но ветер принесет волны и ощущение прохлады.

