отключение света

Ключевые моменты

  • Часть Одессы в понедельник, 25 августа, осталась без света. 
  • Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
  • Отключения коснулись абонентов Центрального, Южного и Северного РЭС.

Южный РЭС

Работы до 18:30:

  • 1 линия Вильямса, 43, 19/1,
  • Березанская, 3/корп.12,
  • Дача Ковалевского, 72-126,
  • Максишка Дениса, 28-38,
  • Садовского, 1-47,
  • Саксаганского, 1-35,
  • Чикаленко Евгения, 17, 17а, 17б, 17в, 31,
  • Марии Демченко. 5-я Линия, 30, 38,
  • Марии Демченко. 6-я Линия, 38,
  • 1-й, 2-й, 3-й пер. Амундсена,
  • пер. Водный,
  • пер. Карпенко-Карого, 2-15Б.
Центральный РЭС

Работы до 18-20:00:

  • Французский б-р, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 19, 21, 23/2 гараж, 23/25,
  • О. Вадатурского, 79-131,
  • Гранатная, 1-16,
  • Г. Михайленко, 18-28, 37-51,
  • Преображенская, 21, 23,
  • Прибика Йозефа, 7-28,
  • Садовая, 11-21,
  • Семинарская, 1, 1/корп.1, 1/корп.4,
  • Столярского, 4-Г,
  • Тираспольское шоссе, 2, 4, 4а, 6, 8,
  • Фунтового Ивана, 42-54,
  • пл. Соборная, 2,4,6,
  • пер. Гранатный, 2-8/корп.1,
  • пер. Пограничный,1-15а, 25, 29, 35,
  • пер. Малиновский, 7,
  • пер. Удильный, 2-7/корп.1,
  • просп. Украинской Леси, 2,4.

Северный РЭС

Работы до 20:00:

  • 2-я линия на жилом массиве, 12;
  • 1-я Садовая, 1-39,
  • 2-я Садовая, 1-42,
  • 3-я Садовая, 1-49,
  • 4-я Садовая, 1-38,
  • 5-я Садовая, 1-14,
  • 6-я Садовая, 1-71, 4-я, 5-я,
  • 7-я, 9-я Пересыпская,
  • Архитектора Нештурхи, 35-55,
  • Болобочана, 19,19а;
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Высокая, 1-20,
  • Глаубермана, 1/ГАР-3, 11,13,15,17, 164;
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Каменяров, 112-124А, 295-305;
  • Керченская, 27-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Кошица Александра, 1-69,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Луценко Ивана, 1,1а; 
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68Б,
  • Матросская, 2,
  • Похилая, 1-59в,
  • Южная дорога, 1-73,
  • Республиканская, 226-343а;
  • Тепличная, 3/Б,4а;
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицкого, 1,3,5;
  • Штильова, 2-118,/а_;
  • дорога Николаевская, 65,
  • ул. Украинской Леси, 10, 11,11А,12,20;
  • дорога Хаджибейская, 407-515; 
  • пер. 1-й Дунаевский, 1-6,
  • пер. 1-й Керченский, 3-11,
  • пер. 1-й Наявный, 3-7,
  • пер. 1-й Пересыпский, 8-14,
  • пер. 2-й Дунаевского, 1-12в;
  • пер. 2-й Наявный, 1-12а;
  • пер. 3-й Дунаевского, 1-16;
  • пер. 3-й Керченский, 3,4,6;
  • пер. 3-й Наявный, 1-9,
  • пер. 4-й Наявный, 2-7б;
  • пер. 5-й Наявный, 1-5а;
  • пер. 6-й Наявный, 2-9а,
  • пер. 7-й Наявный, 10а, 10б, 10в;
  • пер. Квантовый, 1-27, 
  • пер. Одесский, 3,3а,5,7;
  • пер. Ионы Атаманского, 1-15,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52,
  • спуск Латвийский, 1-27. 

