Ключевые моменты
- Часть Одессы в понедельник, 25 августа, осталась без света.
- Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
- Отключения коснулись абонентов Центрального, Южного и Северного РЭС.
Южный РЭС
Работы до 18:30:
- 1 линия Вильямса, 43, 19/1,
- Березанская, 3/корп.12,
- Дача Ковалевского, 72-126,
- Максишка Дениса, 28-38,
- Садовского, 1-47,
- Саксаганского, 1-35,
- Чикаленко Евгения, 17, 17а, 17б, 17в, 31,
- Марии Демченко. 5-я Линия, 30, 38,
- Марии Демченко. 6-я Линия, 38,
- 1-й, 2-й, 3-й пер. Амундсена,
- пер. Водный,
- пер. Карпенко-Карого, 2-15Б.
Центральный РЭС
Работы до 18-20:00:
- Французский б-р, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 19, 21, 23/2 гараж, 23/25,
- О. Вадатурского, 79-131,
- Гранатная, 1-16,
- Г. Михайленко, 18-28, 37-51,
- Преображенская, 21, 23,
- Прибика Йозефа, 7-28,
- Садовая, 11-21,
- Семинарская, 1, 1/корп.1, 1/корп.4,
- Столярского, 4-Г,
- Тираспольское шоссе, 2, 4, 4а, 6, 8,
- Фунтового Ивана, 42-54,
- пл. Соборная, 2,4,6,
- пер. Гранатный, 2-8/корп.1,
- пер. Пограничный,1-15а, 25, 29, 35,
- пер. Малиновский, 7,
- пер. Удильный, 2-7/корп.1,
- просп. Украинской Леси, 2,4.
Северный РЭС
Работы до 20:00:
- 2-я линия на жилом массиве, 12;
- 1-я Садовая, 1-39,
- 2-я Садовая, 1-42,
- 3-я Садовая, 1-49,
- 4-я Садовая, 1-38,
- 5-я Садовая, 1-14,
- 6-я Садовая, 1-71, 4-я, 5-я,
- 7-я, 9-я Пересыпская,
- Архитектора Нештурхи, 35-55,
- Болобочана, 19,19а;
- Большая Садовая, 1-52,
- Высокая, 1-20,
- Глаубермана, 1/ГАР-3, 11,13,15,17, 164;
- Донецкая, 1/1-25,
- Каменяров, 112-124А, 295-305;
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- Кошица Александра, 1-69,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Луценко Ивана, 1,1а;
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Матросская, 2,
- Похилая, 1-59в,
- Южная дорога, 1-73,
- Республиканская, 226-343а;
- Тепличная, 3/Б,4а;
- Чайкова, 1-71,
- Шептицкого, 1,3,5;
- Штильова, 2-118,/а_;
- дорога Николаевская, 65,
- ул. Украинской Леси, 10, 11,11А,12,20;
- дорога Хаджибейская, 407-515;
- пер. 1-й Дунаевский, 1-6,
- пер. 1-й Керченский, 3-11,
- пер. 1-й Наявный, 3-7,
- пер. 1-й Пересыпский, 8-14,
- пер. 2-й Дунаевского, 1-12в;
- пер. 2-й Наявный, 1-12а;
- пер. 3-й Дунаевского, 1-16;
- пер. 3-й Керченский, 3,4,6;
- пер. 3-й Наявный, 1-9,
- пер. 4-й Наявный, 2-7б;
- пер. 5-й Наявный, 1-5а;
- пер. 6-й Наявный, 2-9а,
- пер. 7-й Наявный, 10а, 10б, 10в;
- пер. Квантовый, 1-27,
- пер. Одесский, 3,3а,5,7;
- пер. Ионы Атаманского, 1-15,
- просп. Князя Владимира Великого, 52,
- спуск Латвийский, 1-27.