Ключевые моменты:

Александр Комаров погиб 4 сентября 2024 года в районе села Колесниковка Купянского района.

Подвиг Александра Станиславовича навсегда останется в сердцах тех, кто знал и уважал его.

Погиб военнослужащий из Килии — Александр Комаров

Председатель Килийской громады Вячеслав Чернявский сообщил о гибели защитника Украины — Комарова Александра Станиславовича, 23 января 1978 года рождения.

Его жизнь оборвалась 4 сентября 2024 года во время тяжелых боев в районе села Колесниковка Купянского района Харьковской области. Воин погиб, выполняя боевое задание.

«Выражаем искренние соболезнования родным, близким и побратимам нашего защитника. Светлая память об Александре Станиславовиче. Он навсегда останется в наших сердцах», — написал Вячеслав Чернявский.

Килийская громада скорбит по своему земляку и благодарит его за отвагу и верность Украине.

Вечная память и слава Герою.

Ранее в больнице скончался моряк из Белгород-Днестровского района Сергей Келар. Он получил тяжелые ранения на фронте.