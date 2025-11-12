Об этом информируют в Ширяевской общине.

Ключевые моменты:

  • Денис Лавренюк погиб возле села Надежда, Сватовского района Луганской области.
  • Жителей Ширяевской общины призывают создать «живой коридор» 13 ноября в 10:00.

Детали

Денис Лавренюк, уроженец поселка Ширяево, погиб в бою за Украину 5 мая 2025 года в районе села Надежда Луганской области. Он служил стрелком механизированного отделения 2-го механизированного взвода 2-й механизированной роты 2-го механизированного батальона.

С целью достойного чествования памяти героя жители Ширяевской общины просят организовать 13 ноября в 10:00 «живой коридор», который начинается от Ширяевской больницы по улице Коробченко и идет до перекрестка с улицей Шевченко, а затем до дома погибшего по адресу улица Шевченко, 28. Там состоится церемония прощания.

