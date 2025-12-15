Ключевые моменты:

На утро 15 декабря 2025 большая часть Одессы остается без электроснабжения после массированной атаки в ночь на 13 декабря.

ДТЭК восстановил свет для 184,5 тыс. семей. Критическая инфраструктура почти полностью заживлена.

Но восстановление осложнено серьезными разрушениями.

Ожидаемый срок подачи света в дома – после 23:00 16 декабря

«Энергетики всей Одесщины продолжают работать 24/7, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом. Однако разрушения энергетических объектов чрезвычайно сложны и восстановление требует длительного времени», – сообщили в компании утром 15 декабря.

Также одесситов призывают придерживаться следующих рекомендаций:

выключать все электроприборы из розеток в отсутствие света;

включать их постепенно после возобновления электроснабжения.

Как отмечают в ДТЭК, это поможет минимизировать риск аварийных ситуаций и снизить нагрузку на сеть.

Напомним, в ночь на 13 декабря 2025, после одной из наиболее массированных атак на энергообъекты с начала полномасштабного вторжения Одесса осталась без света, воды и тепла.

Последствия атаки на энергетическую инфраструктуру Одесского региона оказались достаточно серьезными. И если ситуация с водой и теплом постепенно решается в лучшую сторону, то до возобновления электроснабжения одесситам придется еще набраться терпения: ориентировочный срок подачи электричества в жилые дома – после 23:00 часов 16 декабря.

Фото ДТЭК Одесские электросети