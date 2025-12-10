Ключевые моменты:

В Черноморске жители протестуют из-за неравномерных графиков отключений электроэнергии.

Правительство пересматривает список объектов критической инфраструктуры и расширяет возможности импорта электроэнергии.

Ситуация в энергосистеме сложна из-за постоянных обстрелов России.

Правительство пересматривает список критической инфраструктуры

Люди в Черноморске требуют, чтобы для их населённого пункта применяли справедливые графики отключения света. Ведь постоянно выключают только одни и те же дома, когда другие постоянно со светом.

По информации пресс-службы Министерства энергетики Украины, ситуация в энергосистеме остается сложной из-за постоянных российских обстрелов. Эти сутки враг в очередной раз нанес удары по инфраструктуре, поэтому на утро без света остаются потребители в Николаевской и Харьковской областях.

В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы. В то же время в ряде регионов по сравнению с предыдущими днями ситуация постепенно улучшается. Также во всех регионах Украины используются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Кроме этого, правительство приняло решение о пересмотре перечней объектов критической инфраструктуры, привлечении всех имеющихся мощностей распределенной генерации и расширении возможностей импорта электроэнергии для государственных компаний.

Напомним, 8 декабря, в Ренийский горсовет пришли возмущенные жители Рени, чтобы рассказать о своих болезненных проблемах, связанных постоянными перебоями с электроснабжением.

