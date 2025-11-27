Ключевые моменты:
- Одесская волонтерка Екатерина Ножевникова отравилась угарным газом.
- Она провела ночь в палате интенсивной терапии, но сейчас чувствует себя удовлетворительно.
- Волонтерка рассказала, как выжить в подобной ситуации.
- «Корпорация монстров» открыла новый сбор на 2 млн грн для закупки генераторов и зарядных станций.
«Провела ночь в палате интенсивной терапии из-за… барабанная дробь… отравления угарным газом.
Даже не спрашивайте, как это произошло с моим 10-летним волонтерским опытом в ожоговом, но вот так бывает», – сообщила Ножевникова.
Также волонтерка поделилась несколькими советами о том, как выжить в подобной ситуации:
«1. Четкое понимание, что делать в качестве первой помощи, если ты один.
Что делать, если это произошло с кем-то рядом.
Изучайте, читайте и помните: сейчас, когда со светом все плохо, эта информация становится жизненно важной.
2. Вовремя оказанная медицинская помощь. При наличии симптомов отравления – скорая обязательно!»
Сейчас глава «Корпорации монстров»
чувствует себя удовлетворительно – ее уже выписали из больницы.
«После обеда меня выпустили и, конечно, я радостно помчалась (насколько это возможно, учитывая сильную слабость) на работу. На кону сбор 600 аптечек и большая очередь на зарядные станции и генераторы.
Света у нас не было почти 10 часов. Но мы подготовились ещё в прошлом году, и когда зарядные станции разряжаются, начинает работать генератор. Так что мы работаем без остановки», – добавила волонтерка.
Также она сообщила об открытии нового сбора на 2 млн грн для закупки генераторов и зарядных станций.
Больше деталей –на Facebook-странице
Екатерины Ножевниковой.