Ключевые моменты:

Отключение воды в Одессе и области запланировано на понедельник, 15 декабря 2025 года.

Причина – ремонтные работы энергетиков и обесточивание объектов водоканала.

Воды не будет ориентировочно с 14:00 до 18:00. Сроки ориентировочные.

Под отключение попадают Одесса и десятки населенных пунктов области.

Водоснабжение восстановят после завершения работ и подачи электроэнергии.

В частности, водоснабжение будет временно отсутствовать ориентировочно с 14:00 до 18:00 часов в таких районах и населенных пунктах:

Приморский, Хаджибейский (кроме бывших ж/м «Ленпоселок», ж/м «Застава»), Пересыпский (кроме бывших ж/м «Большевик», ж/м «Слободка») и Киевский районы Одессы;

с. Лиманка, с. Красный хутор, ж/м «Радужный», ж/м «Совиньон 1–5», ж/м «Черноморка», ЖКУ «Таирово»;

г. Пивденный, с. Иличанка, с. Корсунцы, с. Красноселка, с. Светлое, с. Александровка, с. Крыжановка, с. Лески, с. Фонтанка, с. Известнярка, с. Новая Дофиновка, пгт Черноморское, с. Змиенково, с. Григоровка, с. Новые Беляры, с. Булдинка, с. Визирка, с. Беляри, с. Сычавка.

Водоснабжение обещают возобновить после завершения работ и возобновления электроснабжения объектов критической инфраструктуры.

Указанное время ориентировочно и может изменяться в зависимости от течения ремонтных работ энергетиков.

Телефоны для справок (круглосуточно): 0-800-307-505, 048-705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155.

