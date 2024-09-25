Опасные генераторы: какие скрытые угрозы для вашего здоровья они несут

Как использование генераторов угрожает здоровью?

«Основной угрозой для здоровья от распространенного использования генераторов являются выхлопные газы, такие как угарный и углекислый газы, сажа, сера, микроскопическая пыль и другие опасные химические элементы. Эти выбросы загрязняют воздух, способствуя обострению хронических респираторных заболеваний, и особенно аллергических.

Начнем с того, что аллергические реакции часто зависят от внешних факторов: это всем известная цветочная пыльца, пыль, плесень и шерсть животных. При попадании в организм эти аллергены вызывают такие симптомы, как: насморк, заложенность носа, чихание, першение в горле и кашель, зуд в носу и глазах. Иногда может ухудшаться общее состояние: возникает воспалительный процесс, сопровождающийся симптомами, похожими на простуду — незначительное повышение температуры, общая слабость, головная боль, ломота.

В период цветения аллергенных растений (амброзии, полыни, хризантем и других) — то, что мы наблюдаем сейчас, — эти симптомы обостряются, а выхлопы от генераторов только усугубляют ситуацию. Хотя вредные газы сами по себе не являются аллергенами, но химические вещества в них раздражают слизистую оболочку носоглотки, бронхов и трахеи, вызывая симптомы, схожие с аллергическими. Интересно, что эти химические раздражители (их называют «гаптенами») трудно обнаружить в обычных анализах. Здоровый человек этого может не чувствовать, а вот больной — да.

Кроме того, пары топлива и сильный запах рабочего генератора могут спровоцировать симптомы бронхиальной астмы, такие как кашель (особенно ночью), ощущение сжатия в груди и затрудненное дыхание. Это особенно опасно для людей с хронической обструктивной болезнью легких, курильщиков, а также для здоровых детей. В крайних случаях отравление токсичными парами топлива может привести к удушью».

Совет! Если вам приходится длительное время находиться рядом с работающим генератором, можно использовать медицинскую маску, очки и перчатки (во время его технического обслуживания). Это поможет частично уменьшить негативное влияние выхлопных газов. Также не забывайте регулярно проветривать помещение, а в идеале обеспечить хорошую вентиляцию.

Могут ли выхлопные газы вызывать болезни кожи и рак?

«Вредные выхлопы в воздухе могут усугублять не только респираторные и аллергические, но и кожные заболевания. Кроме того, работающие приборы нуждаются в регулярном техническом обслуживании — их нужно заправлять и чистить, а это значит, что они будут контактировать с химическими веществами (топливом, смазкой, охлаждающей жидкостью). Аллергологи и дерматологи отмечают рост числа пациентов с кожными заболеваниями, такими как экзема и дерматит. На коже могут возникать зуд и сыпь, обостряться хронические воспаления, а также появляться ожоги.

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Что касается связи между выхлопными газами и раком, однозначного ответа нет. Хотя большинство заболеваний связано с неблагоприятной экологией, в случае аутоиммунных заболеваний и онкологии важную роль играет наследственная предрасположенность. Однако выхлопные газы содержат канцерогенные вещества, которые во время вдыхания могут усугубить уже существующие проблемы, связанные с аутоиммунными или онкологическими заболеваниями».

Совет! Врачи, включая аллергологи и иммунологи, рекомендуют после пребывания на улице регулярно мыть руки, умываться и принимать душ, чтобы смыть с кожи пыль и вредные вещества.

Шум работающих генераторов влияет на слух и психику?

«Уровень шума оказывает непосредственное влияние на состояние человека. Постоянный шум от работающего генератора может не только раздражать, но и снижать умственную деятельность, производительность и когнитивные способности. Он также вызывает головные боли и дискомфорт, что негативно сказывается на эмоциональном состоянии. А в условиях войны, когда мы находимся в состоянии повышенной тревожности, громкие звуки могут вызвать страх и активизировать выработку гормонов стресса (кортизола, адреналина, норадреналина). Это может привести к целому ряду заболеваний, включая психические расстройства, депрессию и тревожность.

Также шум от генераторов сказывается на слухе. Высокие уровни децибела способны навредить слуховому нерву, вызывая неврологические симптомы, такие как тошнота, головокружение, слабость и нарушение сознания. Воспалительные процессы в ушах могут привести к тугоухости».

Совет! Если вас беспокоит шум от работающего поблизости генератора, в качестве временной защиты можно использовать беруши. Однако при любом дискомфорте обязательно проконсультируйтесь с семейным врачом или узким специалистом.

Как обезопасить себя и окружающих?

Каждый из нас по-разному реагирует на негативные факторы, связанные с генераторами. Однако важно соблюдать все правила безопасности при их использовании. Это не только упростит жизнь, но и повлияет на наше здоровье и состояние окружающей среды. Если нам суждено было преодолевать такие испытания, давайте делать это с заботой и уважением друг к другу. К тому же, сегодня существует множество альтернативных источников энергии, которые не вредят экологии и нашему здоровью. Об этом тоже нужно задуматься».

Используйте генераторы правильно!

Меры безопасности при использовании бензиновых и дизельных генераторов от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Купите только сертифицированную продукцию в лицензированных точках продаж. Обязательно следуйте инструкциям изготовителя.

Генератор необходимо размещать снаружи здания. Желательно под навесом или в отдельном нежилом помещении с вентиляцией. Поверхность под генератором должна быть ровной и надежной.

Расстояние до других объектов должно быть не менее шести метров. Генератор можно устанавливать у сплошной негорючей стены (без окон) на расстоянии не менее одного метра.

Подключение устройства должно производить квалифицированный электрик. Перед запуском проверьте состояние проводки и наденьте защитную одежду: резиновые перчатки и обувь, средства защиты органов зрения и слуха. Используйте высококачественные удлинители с заземляющими контактами.

Избегайте эксплуатации в условиях повышенной влажности и не прикасайтесь к вращающимся элементам генератора. При обнаружении неисправностей (подтеки топлива, посторонние звуки) сразу выключите генератор.

Заправлять генератор во время его работы, курить или использовать открытый огонь рядом с ним также опасно из-за риска взрыва или пожара.

Горючее и смазочное масло храните отдельно, на расстоянии не менее десяти метров от зданий и автомобилей, в специальных канистрах в проветриваемой зоне с ограниченным доступом.

При возгорании генератора немедленно обесточьте его и сообщите о пожаре ГСЧС по телефону 101, указав место происшествия и обстановку. Если есть возможность, воспользуйтесь огнетушителем класса или накройте генератор плотным одеялом для локализации огня.

Получите компенсацию на покупку генератора

Одесский городской совет увеличил сумму компенсации за электрогенераторы для многоквартирных домов ОСМД и ЖСК. Теперь жители могут получить до 200 тысяч гривен (ранее сумма составляла 100 тысяч гривен) на один дом, а также средства на приобретение оборудования альтернативной энергии и систем накопления электроэнергии. Для домов с тремя и более этажами компенсация составит 70% стоимости генератора. Чтобы получить компенсацию, жильцы домов должны обратиться в районную администрацию, где действует специальная комиссия, и представить пакет документов:

заявление на частичную компенсацию стоимости закупки электрогенераторов,

копии платежных документов,

копии документов с указанием технических характеристик и серийного номера электрогенератора,

копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей юридического лица, обслуживающего дом,

документ, подтверждающий полномочия юридического лица на управление общим имуществом (копию договора или выписку из протокола).

Как связаться с районной администрацией?