Ключевые моменты:

Сегодня, 27 января, ожидается неспокойная геомагнитная обстановка, возможны головные боли и усталость.

Метеочувствительные люди и те, кто в группе риска, могут сильнее реагировать на магнитные колебания.

Специалисты советуют снизить нагрузки, следить за режимом и готовиться к «красной» буре 28 января.

Согласно обновленному прогнозу сервиса Meteoagent и данных NOAA, сегодня, 27 января, магнитное поле Земли будет неспокойным, что часто становится прямой причиной утренней головной боли. Также возможны снижение концентрации, повышенная усталость и раздражительность.

А уже в среду, 28 января, по прогнозам, нас ждет очередная магнитная буря «красного» уровня.

Напомним, в ночь на вторник, 27 января, россияне снова направили в сторону Одессы и Одесского района группу ударных дронов-камикадзе. Пострадали жилые дома и объект инфраструктуры.

Кто хуже всего переносит магнитные бури

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные солнечными выбросами плазмы и потоками солнечного ветра. Во время таких периодов меняется электромагнитный фон, что может влиять как на технические системы, так и на биоритмы человека. Чувствительнее всего реагируют нервная и сердечно-сосудистая системы, а также гормональный баланс.

Чаще всего на геомагнитные колебания реагируют:

люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

гипертоники и гипотоники;

метеозависимые и метеочувствительные;

люди с хронической усталостью;

пожилые люди;

беременные женщины;

люди, которые находятся в состоянии длительного стресса или имеют нарушения сна.

Как сообщалось, из-за ухудшения погодных условий сегодня школы Одессы переходят на онлайн-формат, чтобы обеспечить безопасность детей.

Во время магнитных бурь могут возникать:

головная боль и мигрень;

головокружение;

слабость и сонливость;

повышенная тревожность;

скачки артериального давления;

нарушение сна;

раздражительность;

обострение хронических заболеваний.

Как подготовиться к магнитным бурям

Заранее следите за прогнозами геомагнитной активности, чтобы скорректировать планы.

Используйте техники расслабления – дыхательные упражнения, йогу или короткий отдых.

Придерживайтесь сбалансированного питания, высыпайтесь и поддерживайте умеренную физическую активность.

Пейте достаточно воды для нормальной работы организма.

Старайтесь избегать повышенных физических и эмоциональных нагрузок.

Ограничьте кофе и алкоголь – они могут усилить головную боль и проблемы со сном.

При сердечно-сосудистых заболеваниях контролируйте артериальное давление и избегайте провоцирующих факторов.

Если у вас есть хронические болезни или повышенная метеочувствительность, заранее обсудите меры профилактики с врачом.

Вы также можете узнать: Должен ли семейный врач приехать на вызов пациента на дом.