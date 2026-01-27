Ключевые моменты:
- Сегодня, 27 января, ожидается неспокойная геомагнитная обстановка, возможны головные боли и усталость.
- Метеочувствительные люди и те, кто в группе риска, могут сильнее реагировать на магнитные колебания.
- Специалисты советуют снизить нагрузки, следить за режимом и готовиться к «красной» буре 28 января.
Согласно обновленному прогнозу сервиса Meteoagent и данных NOAA, сегодня, 27 января, магнитное поле Земли будет неспокойным, что часто становится прямой причиной утренней головной боли. Также возможны снижение концентрации, повышенная усталость и раздражительность.
А уже в среду, 28 января, по прогнозам, нас ждет очередная магнитная буря «красного» уровня.
Напомним, в ночь на вторник, 27 января, россияне снова направили в сторону Одессы и Одесского района группу ударных дронов-камикадзе. Пострадали жилые дома и объект инфраструктуры.
Кто хуже всего переносит магнитные бури
Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные солнечными выбросами плазмы и потоками солнечного ветра. Во время таких периодов меняется электромагнитный фон, что может влиять как на технические системы, так и на биоритмы человека. Чувствительнее всего реагируют нервная и сердечно-сосудистая системы, а также гормональный баланс.
Чаще всего на геомагнитные колебания реагируют:
- люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- гипертоники и гипотоники;
- метеозависимые и метеочувствительные;
- люди с хронической усталостью;
- пожилые люди;
- беременные женщины;
- люди, которые находятся в состоянии длительного стресса или имеют нарушения сна.
Как сообщалось, из-за ухудшения погодных условий сегодня школы Одессы переходят на онлайн-формат, чтобы обеспечить безопасность детей.
Во время магнитных бурь могут возникать:
- головная боль и мигрень;
- головокружение;
- слабость и сонливость;
- повышенная тревожность;
- скачки артериального давления;
- нарушение сна;
- раздражительность;
- обострение хронических заболеваний.
Как подготовиться к магнитным бурям
- Заранее следите за прогнозами геомагнитной активности, чтобы скорректировать планы.
- Используйте техники расслабления – дыхательные упражнения, йогу или короткий отдых.
- Придерживайтесь сбалансированного питания, высыпайтесь и поддерживайте умеренную физическую активность.
- Пейте достаточно воды для нормальной работы организма.
- Старайтесь избегать повышенных физических и эмоциональных нагрузок.
- Ограничьте кофе и алкоголь – они могут усилить головную боль и проблемы со сном.
- При сердечно-сосудистых заболеваниях контролируйте артериальное давление и избегайте провоцирующих факторов.
- Если у вас есть хронические болезни или повышенная метеочувствительность, заранее обсудите меры профилактики с врачом.
