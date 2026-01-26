Ключевые моменты:

Школы Одессы временно переходят на дистанционное обучение;

Решение принято с учетом мнения родителей;

В школах будут работать дежурные классы.

Дистанционное обучение в школах Одессы

В Одессе учреждения общего среднего образования временно переходят на дистанционную форму обучения. Такое решение принято в связи с ухудшением погодных условий и необходимостью обеспечить безопасность учеников и педагогов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, перед этим было проведено анкетирование родителей. Большинство из них поддержали идею организовать учебный процесс в онлайн-формате на период неблагоприятной погоды.

Общение с учениками и родителями, а также передача учебных материалов и заданий будет проходить через электронные платформы и средства связи, которые используют конкретные учебные заведения.

При этом в школах продолжат работать дежурные классы. Они предназначены для детей, которые по разным причинам не имеют возможности находиться дома во время дистанционного обучения.

