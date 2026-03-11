Ключевые моменты:

Сегодня, 11 марта, ожидается спокойная геомагнитная обстановка без сильных магнитных бурь.

Вероятность бури оценивается всего в несколько процентов.

Метеозависимым людям все же рекомендуют соблюдать режим сна и избегать стрессов.

Прогноз магнитных бурь на 11 марта 2026

По предварительным данным космических обсерваторий, среда, 11 марта, станет одним из самых спокойных дней недели. Вероятность геомагнитной бури оценивается примерно в 3-4%, а индекс геомагнитной активности Kp будет держаться на уровне 1-2 баллов, что соответствует спокойному магнитному полю Земли.

Такие значения считаются нормальными и обычно не вызывают заметного влияния на здоровье людей или работу техники.

Тем не менее ученые напоминают, что солнечная активность может меняться довольно быстро, поэтому прогноз космической погоды регулярно уточняется.

Что такое магнитные бури

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за вспышек на Солнце и потоков солнечного ветра. Когда заряженные частицы достигают магнитосферы планеты, они могут вызывать геомагнитные штормы.

Интенсивность таких явлений измеряется Kp-индексом по шкале от 0 до 9:

0-2 – спокойная магнитосфера;

3-4 – слабые колебания;

5 и выше – магнитная буря.

Чем магнитные бури могут быть опасны

Во время сильных геомагнитных возмущений у некоторых людей могут наблюдаться:

головная боль;

скачки артериального давления;

слабость и повышенная утомляемость;

проблемы со сном.

Особенно чувствительны к таким изменениям люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилые и метеозависимые.

Как пережить магнитную бурю: советы врачей

Медики советуют в дни повышенной солнечной активности придерживаться простых правил:

больше отдыхать и избегать стрессов;

пить достаточное количество воды;

уменьшить употребление кофе и алкоголя;

проводить больше времени на свежем воздухе;

соблюдать режим сна.

Даже при спокойном прогнозе специалисты рекомендуют следить за самочувствием, поскольку реакция организма на космическую погоду у каждого человека индивидуальна.

