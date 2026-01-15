Ключевые моменты:

Семейный врач не обязан автоматически приезжать на вызов на дом — решение принимается индивидуально;

Бесплатные медицинские услуги на дому предусмотрены Программой медицинских гарантий, но в рамках определенных пакетов;

Маломобильные и тяжело больные пациенты могут получить мобильную паллиативную помощь по направлению врача;

В случае отказа врача пациент имеет четкий алгоритм действий, включая обращение в НСЗУ по номеру 16–77.

Ситуации, когда человеку трудно или невозможно добраться до медицинского учреждения, случаются довольно часто — особенно среди пожилых и маломобильных пациентов. В таких случаях родственники рассчитывают на визит семейного врача на дом, однако нередко получают отказ.

Обязан ли семейный врач обязательно приехать на вызов, в каких случаях медицинская помощь на дому является бесплатной и что делать, если врач не соглашается на визит, — эти вопросы «Одесская жизнь» выясняла совместно с представителями НСЗУ и практикующими семейными врачами. Материал основан на действующих нормах Программы медицинских гарантий и реальной врачебной практике.

Прийти к пациенту на дом — что говорит НСЗУ?

«Моей маме 75 лет, она не ходит и имеет много болезней. Сейчас у нее сильный кашель и высокая температура, поэтому я обратилась к семейному врачу с просьбой осмотреть маму и назначить лечение. Однако получила отказ. Доставить маму в больницу возможности не имею. Что делать?» — с таким вопросом в редакцию обратилась одна из наших читательниц.

Правильно ли поступила врач в этой ситуации и что делать пациентам и их родственникам в подобных случаях, комментирует Денис Черный, руководитель Южного межрегионального департамента НСЗУ.

С началом реформы системы здравоохранения семейный врач не обязан посещать пациента по месту его пребывания. Такое решение врач принимает в отдельных случаях по собственному усмотрению. Однако есть нюансы, которые сейчас разберем.

В рамках Программы медицинских гарантий предусмотрены пакеты, в которые включены услуги на дому, а именно:

«Мобильная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям»

«Медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и/или больными, в течение первых трех лет жизни»

«Первичная медицинская помощь» — однако здесь решение приезжать или нет остается за врачом.

То есть семейный врач самостоятельно решает, предоставлять ли услуги на дому, консультировать по телефону или вызывать неотложную помощь. Если пациент маломобильный — по показаниям он может получить мобильную паллиативную помощь по месту пребывания.

Как получить мобильную паллиативную медицинскую помощь и что в нее входит?

Мобильная паллиативная медицинская помощь — это когда медики или немедицинские специалисты (психологи, социальные работники) приезжают к людям с тяжелыми, часто неизлечимыми заболеваниями прямо домой, чтобы облегчить их состояние и поддержать.

Получить ее могут:

— пациенты старше 65 лет со значительными психическими или поведенческими нарушениями, вызванными психическими заболеваниями, возрастными органическими поражениями мозга или физическим состоянием;

— пациенты со значительными заболеваниями, связанными со старением.

Чтобы ее получить, необходимо обратиться за направлением к своему семейному врачу, лечащему врачу или в учреждение здравоохранения, где пациент недавно проходил лечение.

Сначала врач осматривает пациента, чтобы определить, насколько нарушены функции органов и систем. Затем решает, каким образом будет предоставляться медицинская помощь: это могут быть личные визиты, общение по телефону или видеосвязи, либо организация стационара на дому.

Кроме того:

врач оценивает хронический болевой синдром и занимается его лечением — обезболивает или выписывает специальные рецептурные препараты;

выдает направления или берет анализы;

проводит необходимые инструментальные обследования (в частности, электрокардиографию) и определяет, нужны ли пациенту специальные средства для передвижения (костыли, ходунки и другие);

во время визита обеспечивает пациента лекарствами в соответствии с Национальным перечнем основных лекарственных средств, медицинскими изделиями и расходными материалами;

обучает родственников навыкам ухода.

Какие услуги может предоставить семейный врач на дому?

Если семейный врач решит посетить больного на дому (например, в рамках пакета «Первичная медицинская помощь»), он проведет осмотр пациента, диагностику и лечение наиболее распространенных инфекционных и неинфекционных заболеваний, травм, отравлений; выполнит некоторые лабораторные и инструментальные исследования; окажет отдельные услуги по вопросам психического здоровья и паллиативной помощи.

Все перечисленные услуги и процедуры являются бесплатными для пациента!

Приходят ли к пациентам на дом одесские семейные врачи?

Екатерина Орищенко, врач общей практики — семейной медицины КНП «КДЦ №29» ОМР:

«Обычно по просьбе пациента прийти на дом я задаю несколько уточняющих вопросов и только потом принимаю решение о визите, поскольку моей помощи может быть недостаточно. Может понадобиться рентгенография легких, подтверждение или опровержение диагноза специальными исследованиями или транспортировка в медицинское учреждение. Каждый случай индивидуален. Например, накануне новогодних праздников я посетила свою пациентку на дому, так как у женщины был перелом шейки бедра — объективно человек не мог передвигаться. Есть в моей практике случаи, когда консультирую по телефону или через видеосвязь, и на определенном этапе этого достаточно. Кроме того, посещаю пациентов, если они маломобильные, недавно перенесли инсульт, находятся в пожилом возрасте, с высокой температурой и тому подобное. Конечно, если слышу в трубке что-то вроде «плохая погода, а мне плохо, приезжайте», приглашаю на прием».

Виктория Дранченко, врач общей практики — семейной медицины КНП «ЦПМСД № 2» ОМР:

«Семейный врач, конечно, не обязан посещать пациента на дому, однако в определенных случаях я так делаю. Это касается прежде всего пожилых, маломобильных людей, которые не могут передвигаться самостоятельно, а их общее состояние не требует госпитализации. Такие визиты иногда создают дополнительную нагрузку, но свою задачу я вижу в том, чтобы оказать медицинскую помощь всем без исключения. Здесь речь идет не о правилах, а о человечности».

Врач отказался прийти на дом: что делать

решение о посещении пациента по месту его пребывания принимает исключительно лечащий врач;

в случае отказа врача (при наличии у пациента объективно уважительных причин) повторно связаться с семейным (лечащим) врачом или руководителем учреждения здравоохранения;

для решения проблемных вопросов по оказанию медицинской помощи обращайтесь по номеру 16-77 в контакт-центр НСЗУ. Все звонки со стационарных и мобильных телефонов — бесплатные. Операторы принимают звонки с 9:00 до 18:00 в рабочие дни (в пятницу — до 16:45). В другое время автоответчик может предоставить ответы на большинство вопросов;

если пациент имеет тяжелые заболевания или восстанавливается после них, является маломобильным, то есть нуждается в паллиативной помощи, — обратиться за направлением к семейному, лечащему врачу или в учреждение здравоохранения, где пациент недавно лечился. Это позволит получить услуги пакета «Мобильная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям»;

в случае постоянных коммуникационных проблем с врачом стоит заключить декларацию с другим специалистом;

при наличии угрожающих жизни состояний — вызывайте скорую помощь.

