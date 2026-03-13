Ключевые моменты:
- Магнитная буря G1 близится 13 марта: Кр-индекс к 5.
- Геомагнитные возмущения повлияют на самочувствие: головные боли, давление, усталость.
- Советы врачей: отдыхай, избегай стресса, пей воду.
Рост магнитного поля
13 марта Земля почувствует рост активности магнитного поля, вызванный магнитной бурей слабого уровня G1. Это может повлиять на самочувствие чувствительных людей, предупреждают ученые.
Добавим, что Кр-индекс, измеряющий интенсивность возмущений, поднимется не менее 5. Это означает умеренные геомагнитные колебания, которые обычно продолжаются сутки.
Чтобы облегчить течение таких дней, врачи рекомендуют:
- больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций;
- временно снизить интенсивность физических нагрузок;
- пить достаточно воды и соблюдать легкое питание;
- при необходимости обратиться к специалисту.
