Ключевые моменты:

Прогноз: 12 марта 2026 года — спокойная геомагнитная обстановка, без существенных магнитных бурь.

Воздействие на здоровье: минимальный риск для большинства; Метеозависимые могут ощущать усталость, головную боль или давление.

Будет спокойно

12 марта Земля окажется в зоне космического покоя — по крайней мере, так обещают ведущие мировые обсерватории. Геомагнитная обстановка прогнозируется преимущественно тихой, без мощных магнитных бурь, которые могли бы «расшевелить» магнитосферу планеты. Это хорошая новость для метеозависимых людей, которые часто испытывают на себе капризы Солнца, но давайте разберемся подробнее, почему так и как это повлияет на ваше самочувствие.

Конечно, космическая погода – штука изменчивая. Прогнозы могут корректироваться в считанные часы, если вдруг появятся новые данные о корональных дырах или солнечных вспышках. Поэтому вечером 11 марта или утром 12 советуем заглянуть на сайты NOAA или BGS за свежими обновлениями — лучше перестраховаться, чем столкнуться с неожиданностью.

Для большинства людей 12 марта пройдет незаметно: без магнитных «бурь» риск головной боли, головокружения или скачков давления минимальный. Но метеочувствительные организмы – другое дело. Даже на низком Kp (1–2) некоторые испытывают усталость, раздражительность, нарушение сна или колебания АД. Особенно уязвимы: люди с гипертонией, сердечно-сосудистыми проблемами или хронической усталостью.

