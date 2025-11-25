Ключевые моменты:
- Перекрытие вводится 26 и 27 ноября в дневные часы.
- Работы проводят сотрудники КП «Горзелентрест».
- Водителей просят не парковаться на участке, чтобы не мешать технике.
Перекрытие улицы Новосельского в Одессе
КП «Горзелентрест» сообщило о временном перекрытии улицы Новосельского, где планируется подрезка деревьев и работа спецтехники.
Ограничения будут действовать:
- 26 ноября 2025 года с 08:30 до 15:30 — участок от улицы Ольгиевской до улицы Торговой;
- 27 ноября 2025 года с 08:30 до 15:30 — участок от улицы Торговой до улицы Всеволода Змиенко (бывшая Дворянская).
Коммунальщики обращаются к жителям и гостям Одессы с просьбой не оставлять автомобили вдоль Новосельского в период проведения работ. Припаркованные машины препятствуют проходу спецтехники и могут замедлить процесс.
