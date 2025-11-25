Проезд закрыт

Ключевые моменты:

  • Перекрытие вводится 26 и 27 ноября в дневные часы.
  • Работы проводят сотрудники КП «Горзелентрест».
  • Водителей просят не парковаться на участке, чтобы не мешать технике.

Перекрытие улицы Новосельского в Одессе

КП «Горзелентрест» сообщило о временном перекрытии улицы Новосельского, где планируется подрезка деревьев и работа спецтехники.

Ограничения будут действовать:

  • 26 ноября 2025 года с 08:30 до 15:30 — участок от улицы Ольгиевской до улицы Торговой;
  • 27 ноября 2025 года с 08:30 до 15:30 — участок от улицы Торговой до улицы Всеволода Змиенко (бывшая Дворянская).

Коммунальщики обращаются к жителям и гостям Одессы с просьбой не оставлять автомобили вдоль Новосельского в период проведения работ. Припаркованные машины препятствуют проходу спецтехники и могут замедлить процесс.

