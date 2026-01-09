Ключевые моменты:

На дорогах Одесской области транспортное движение не ограничено.

Спасатели помогли извлечь 11 автомобилей из снежных заносов, включая 2 кареты скорой помощи.

Из-за непогоды обесточены 10 населенных пунктов.

Снежные заносы и восстановление электроснабжения в Одесской области

Как сообщили в Одесской ОВА, на утро 9 января ситуация в Одесской области остается под контролем. Осадков нет, а движение транспорта не ограничено. Однако, с 8 по 9 января спасатели были привлечены к 4 случаям помощи по извлечению автомобилей из снежных заносов на севере области, в Подольском районе. Всего спасено 11 машин, включая 2 кареты скорой помощи, 2 грузовика и 7 легковых автомобилей. В результате этих происшествий помощь была оказана 17 людям.

Правоохранительные органы, спасатели, коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме и готовы быстро реагировать на изменения ситуации. На дорогах области задействовано более 100 единиц специальной техники. В Одессе на улично-дорожной сети работают 45 единиц техники.

10 населенных пунктов без электричества

В ДТЭК Одесские электросети сообщили, что в результате непогоды на утро 9 января временно без света остаются 2,1 тыс. семей в 10 селах и поселках. Восстановлением электроснабжения занимаются ремонтные бригады.

За прошедшие сутки свет удалось вернуть более чем 19 тыс. семей в 110 населенных пунктах Одесской области.