Ключевые моменты:

На утро 29 декабря движение по государственным дорогам области обеспечено.

Дороги обрабатывают противогололедными материалами.

Задействовано более 50 единиц техники.

Состояние дорог в Одесской области

По состоянию на утро 29 декабря проезд по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения в Одесской области обеспечен, сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

На севере региона местами наблюдаются осадки в виде мелкого снега. Ветер северо-западный, скоростью 5–10 м/с, с порывами до 17 м/с. Температура воздуха колеблется от -1 °C до +2 °C.

Подрядные организации и сотрудники Службы восстановления продолжают патрулировать дороги и обрабатывать их противогололедными материалами. Особое внимание уделяется потенциально опасным участкам — мостам, спускам, подъемам и поворотам. В работах задействованы 52 единицы техники и 79 работников.

Водителей просят учитывать погодные условия и быть особенно осторожными на дороге. Рекомендуется соблюдать правила дорожного движения: не превышать скорость, пользоваться ремнями безопасности, держать безопасную дистанцию и предоставлять преимущество в движении снегоуборочной технике.

По вопросам состояния проезда по государственным дорогам Одесской области можно обращаться на круглосуточную горячую линию: +38 067 400 60 80.

Читайте также: В Одессе отключат газ – когда и где