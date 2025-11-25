Ключевые моменты:

Вркажеские удары направлены по объектам критической инфраструктуры, что вызывает перебои с электричеством и отоплением.

Электротранспорт работает с ограничениями.

Часть школ переходит на онлайн или смешанный формат.

В результате атак за сутки — 6 пострадавших

Электричество и отопление в Одессе: ситуация после обстрелов

Одесса и область уже более трех недель ежедневно подвергаются атакам ударных дронов и баллистических ракет. По словам руководителя Одесской ОВА Олега Кипера, цель врага очевидна — создать недовольство среди населения, усилить давление и добиться повторного блэкаута, как это уже было в 2023–2024 годах.

Кипер опроверг слухи о попадании «шахеда» в жилой дом — информация не соответствует действительности. Все удары были направлены по критической инфраструктуре, что и стало причиной серьезных перебоев с электроснабжением и теплоснабжением в разных районах города.

Все службы работают в усиленном режиме. В оперативном штабе уже определили первоочередные шаги на ближайшие сутки, поскольку проблемы с электричеством напрямую влияют и на подачу тепла — без света насосы в некоторых районах не функционируют, а запуск отопления должен был завершиться в ближайшие два дня.

Часть школ перешла смешанный формат работы. Несмотря на наличие генераторов, директора будут самостоятельно решать, смогут ли учреждения работать офлайн. Из отдельных районов города планируется запуск социальных автобусов, которые будут доставлять одесситов в центр, поскольку электротранспорт в данный момент движется с перебоями.

Вчера вечером и сегодня ночью Россия снова терроризировала Одесскую область. В результате атак вспыхнули пожары на объектах энергетической и портовой инфраструктуры, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области. По предварительной информации, пострадали 6 человек, из них — 2 ребенка.

ОБНОВЛЕНО

По информации ДТЭК Одесские электросети, вечером 24 ноября враг атаковал Одессу и повредил энергетический объект другой компании. Из-за этого часть жителей Одессы осталась без света.

Утром 25 ноября энергетики ДТЭК Одесские электросети восстановили электроснабжение в домах 7,8 тыс. семей. Однако еще 20,3 тыс. клиентов в Приморском и Пересыпском районах города Одессы пока остаются без света.

В настоящее время специалисты другой энергокомпании проводят оценку последствий атаки и сроков ремонта. А специалисты ДТЭК делают все возможное, чтобы создать резервную схему и подать свет как можно быстрее.

