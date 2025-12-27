Ключевые моменты:

Бесплатный проезд по трамваям и троллейбусам для учащихся 1-11 классов одесских школ.

Льгота действует с 1 января 2026 года до конца военного положения.

Подтверждение: “Мрія-ID” (цифровой учащийся билет) или справка от директора школы.

Город вводит льготу во время военного положения.

По информации пресс-службы Одесского городского совета, с 1 января 2026 года до окончания военного положения, в Одессе введен бесплатный проезд в городском электрическом транспорте (трамваем, троллейбусом) для учащихся 1-11-х классов.

Следует отметить, что правом на бесплатный проезд можно воспользоваться при предъявлении уникального общегосударственного идентификатора участника образовательного процесса. Речь идет о “Мрія-ID” — цифровом образовательном документе, позволяющем идентифицировать школьников. Также можно предъявить документ, выданный руководителем учебного заведения, подтверждающий обучение ученика в одном из одесских учебных заведений. Для получения документа необходимо обратиться к директору школы.

К слову, в документе, выданном руководителем школы, должны содержаться сведения:

фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) ученика;

дата рождения;

дата выдачи документа;

название заведения общего среднего образования г. Одессы, в котором обучается учащийся;

класс, в котором обучается учащийся;

наименование территориального общества;

фото ученика.

Напомним, в 2025 году Министерство образования и науки Украины совместно с Минцифрой начало масштабное внедрение цифровой экосистемы «Мрія» в школах. Приложение содержит цифровой ученический билет «Мрія-ID», который работает как электронный документ. Его можно использовать вместо бумажного ученического билета для подтверждения статуса ученика, в том числе льгот для проезда.

