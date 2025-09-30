Ключевые моменты:

Дмитрий Песков подтвердил, что в Одессе и Николаеве есть много сторонников России, но эти люди боятся высказывать свои взгляды из-за угрозы для их жизни.

Спикер Кремля также добавил, что на юге Украины всегда были люди, которые чувствовали себя частью России, но в настоящее время их поддержка не может быть открыто выражена из-за реальных опасностей.

Фейк о поддержке России в Одессе и Николаеве

Заявления Пескова и Сальдо опубликовали российские пропагандистские средства массовой информации.

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, в Одессе и Николаеве многие люди поддерживают идею присоединения к России, однако они не могут открыто говорить об этом из-за угрозы своей безопасности.

Помощник Путина подчеркнул, что ситуация такова, что жители этих городов «не могут возвышать свои голоса» в поддержку России, потому что это может иметь для них трагические последствия.

Это заявление стало частью более широкой пропагандистской кампании Кремля, которая пытается убедить в том, что южные регионы Украины якобы хотят присоединиться к России.

Недавно подобные заявления сделал оккупационный руководитель Херсонщины, так называемый «губернатор Херсонской области» Владимир Сальдо, который также утверждал, что многие жители юга Украины, если бы имели такую возможность, отдали бы свои голоса на референдуме за вхождение их городов в состав России.

Эти манипуляции Кремля являются попытками усилить напряженность в украинском обществе и добавляют новые элементы дезинформации на международной арене.

Ранее мы рассказывали, что в России назвали Одессу и Николаев целями СВО и уже нарисовали новую карту РФ.

