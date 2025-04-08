Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что западные государства планируют разместить в Одессе и Львове военный контингент. По ее словам, партнеры Украины хотят это сделать для того, чтобы контролировать эти города. Кроме того, сравнила текущую ситуацию с интервенцией Антанты во времена Гражданской войны.

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В Центре противодействия дезинформации отметили, ни в одной европейской столице не звучат претензии на территории Украины. Эти выдумки роспропаганды являются абсурдными и полностью безосновательными.

«Ни в одной европейской столице не звучат претензии на территории Украины. Эти выдумки роспропаганды являются абсурдными и полностью безосновательными. Единственное государство мира, которое посягает на территориальную целостность Украины — это сама Россия, которая ведет агрессивную захватническую войну против нашего государства», — добавляют в сообщении.

Российский нарратив о том, что государства Европы претендуют на территории Украины, направлен на подрыв доверия украинцев к государствам-партнерам и разжигание антизападных настроений. Таким образом пропаганда РФ пытается сорвать планы европейских союзников нашего государства по введению контингента для обеспечения безопасности.

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