Администратор популярного одесского телеграм-канала оказался агентом фсб

В Одессе разоблачили целую сеть агентов фсб. Среди них оказались администратор известного в городе телеграм-канала и помощник подсанкционного депутата из Крыма. Об этом говорится в сообщении Службы Безопасности Украины.

Имел бизнес в Крыму и был завербован

Злоумышленники разведывали места дислокации стратегически важных объектов оборонно-промышленного комплекса нашего государства.

Также они корректировали российские ракетные удары по критической инфраструктуре региона, в том числе энергогенерирующим предприятиям.

Одним из лидеров сети оказался местный житель, помощник одного из депутатов так называемого крымского парламента Константина Мальчикова.

Одессит часто посещал до войны оккупированный украинский полуостров, потому что владел там базой отдыха. Во время одной из таких поездок его и завербовали.

После 24 февраля прошлого года российский агент пытался выявить локации украинских предприятий в Одесской области, которые производят оборонную продукцию для нужд ВСУ.

Кроме того, он собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны и отчитывался о результатах вражеских воздушных атак на украинские объекты.

Для сбора информации выходил на местность, а также создал анонимный телеграмм-чат. К нему привлек своих «единомышленников», которые информировали «администратора» о замеченной украинской военной технике.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (измена родине, совершенная в условиях военного положения).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Агент фсб и пропагандист прикрывается любовью к истории Одессы

Другим участником агентурной сети ФСБ оказался прокремлевский блогер Александр Синицын, который администрирует телеграм канала «Типичная Одесса». С 2014 года он скрывается от правосудия в российском городе Рязань.

Ранее он был внештатным корреспондентом центральных телеканалов России, среди которых – «russia today» и медиа-группа «РосБизнесКонсалтинг».

После выезда в Россию он создал пропагандистский Телеграмм-канал «Типовая Одесса», где продолжил распространять деструктивный контент.

Канал популярен среди одесситов, потому что в основном размещает фотографии старой Одессы и посты по истории города. И вот среди такой краеведческой информации вставляются пропагандистские российские материалы и призывы присылать фотографии и видео мест прилета российских ракет и другую секретную информацию.

Пророссийскому пропагандисту готовится сообщение о подозрении по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины — Пропаганда войны.

Сюда входят публичные призывы к агрессивной войне или к развязыванию военного конфликта, а также изготовление материалов с призывами к совершению таких действий с целью их распространения или распространение таких материалов.

Наказание за это преступление — исправительные работы на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, одессит за деньги сливал ФСБ цели для ударов по Одессе.

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