Ключевые моменты

Переулок в Киевском районе Одессы теперь носит название Опошнянский — в честь поселка Опошня, центра украинской керамики.

Несмотря на голодомор, репрессии и войну, опошнянские мастера сохранили уникальное ремесло, известное во всем мире. Музей гончарства в Опошне стал центром исследования и популяризации украинской керамики.

Сегодня бренд «опошнянская керамика» известен даже за рубежом — настолько, что его копируют китайские производители.

Почему Псковский переулок стал Опошнянским

Совсем недавно мы рассказали о переименовании одесской ул. Псковской в Петрикивскую, в честь Петрикивской росписи — украинской декоративно-орнаментальной живописи. В той публикации я изложил свое (хотя уверен — наше общее) отношение к орковскому Пскову (гори он ясным огнем!), так что повторяться не вижу смысла, говоря сегодня уже не об улице, а о Псковском переулке, тоже бывшем, в том же Киевском районе Одессы. Сейчас он Опошнянский.

Как уже сообщал, в 2013 году Министерство культуры Украины определило объекты нашего нематериального культурного наследия. Помимо Петрикивской росписи это Косовская керамика как традиционное ремесло Карпатского региона XVI—XXI столетий (ареал — Ивано-Франковская область, г. Косов ), а также Опошнянская керамика (ареал — Полтавская обл., Зеньковский район, пгт Опошня). О ней сегодня подробней.

Опошня — колыбель украинской керамики

Археологи, изучив находки, сделанные вблизи Опошни, уверяют, что эта территория была заселена еще в эпоху неолита (10-е — 3-е тысячелетия до нашей эры). Уже тогда здесь изготовляли и использовали глиняную посуду.

Современное же производство зародилось в конце 19-го века, когда большинство жителей Опошни занималось изготовлением весьма самобытной, оригинальной декоративной керамики. В 1893 году в Опошне трудились 288 гончаров, для большинства из них это было единственным источником дохода.

20-й век привнес много нового в Опошню: за период 1926-41 гг. здесь появились художественные артели, позднее ставшие настоящими заводами. Действовало также несколько специализированных (гончарных) учебных заведений, где растили мастеров художественной керамики, внедряли новации в технологии.

Как опошнянская керамика выжила в Голодомор, репрессии и войну

Своё черное дело сделал Голодомор 1932-33гг. Из Опошни пришлось уехать многим мастерам. Вот воспоминания 15-летего на то время ученика тамошней керамической промышленной школы:

«Я не окончил школу, никто не окончил, разбежалась она, голод был. Я наторговал за груши 15 рублей в Полтаве и уехал в Днепропетровск. Работа там была, сварщиком.»

После голода за жителей Опошни взялись сталинские репрессии: двое гончаров были расстреляны «за антисоветскую агитацию», несколько «врагов народа» получили длительные тюремные сроки. Среди них — руководители гончарных предприятий, преподаватели профессиональных школ.

Потом сюда пришла война. Перед отступлением советские войска взорвали керамический завод, а в 1942-м немцы его восстановили. На гончарных кругах трудились почти 150 сельчан, зарабатывая на пропитание.

В послевоенные годы был некоторый подъем, но лет через 10 нужда в глиняной посуде пропала, т.к. постепенная газификация населенных пунктов потребовала использование фаянсовой и металлической посуды.

От артелей до музея гончарства

В 1963 году несколько художественных артелей в Опошне объединились в один завод. Механизация добычи глины способствовала росту объемов продукции. В начале 1970-х на заводе трудились более 300 человек, продукция была востребована не только в Украине, но и в Японии, Венгрии, Дании, Италии, Румынии, ГДР, Бельгии, Канаде.

В 1986 году в Опошне был создан Музей гончарства, он стал Всеукраинским центром исследования, сохранения и популяризации гончарного наследия. Завод и центр с трудом пережили «лихие 90-е» и кризис. Но даже в те тяжелые времена продолжалось развитие. На базе заповедника украинского гончарства в Опешне появилось специализированное учебное заведение «Коллегиум искусств в Опешне».

А вот в 2002 году завод в Опошне закрылся. Крупное промышленное производство керамики в городе практически исчезло. Но ремесленные традиции продолжают жить — мастера до сих пор создают изделия, музеи и культурные проекты поддерживают внимание к Опошне как к центру гончарства.

Современная Опошня и ее бренд

Гончарные мастерские, преимущественно семейные, работают в Опошне и сейчас. Многие из них также стали музеями. В городе открыт и работает Национальный музей-заповедник гончарного искусства.

Опошнянская керамика стала всемирно известным культурным брендом. Веское доказательство тому — это, как ни странно для кого-то прозвучит, подделки сувенирной керамической продукции под ее маркой.

Лидируют в этой теме, как всегда, наши китайские «друзья». А уж они-то, хитро…опые, если копируют, то максимально популярные бренды, планетарного масштаба!

Вы только вспомните из одежды: Nike стал у них Nkie или Mike, Adidas стал Abibas, Reebok у этих «фуфлогонов»стал Reebuk. Из электроники Samsung стал Samsing , а Panasonic превратился в Panasoanic, в косметике Chanel стал Channel ,а Nivea у них — Nivana. И раз уж украинскую керамику эти жулики подделывают, то мы вправе сказать насчет Опошни: быть ей! Перемелется — мука будет!

Читайте также:

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса