Ключевые моменты:
- 10 ноября в Одессе облачно, ночью небольшой, днем умеренный дождь.
- Местами туман, южный ветер 5–10 м/с.
- Температура 10-15 градусов тепла.
- В области также дождь и туман, видимость 200-500 м.
Прогноз погоды в Одессе на 10 ноября
В Одессе завтра облачно. Ночью небольшой, а днем умеренный дождь.
Ночью и утром слабый туман.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 10-12 градусов тепла, днем воздух прогреется до 13-15 градусов.
Напомним, в понедельник, 10 ноября, в Одессе официально стартует отопительный сезон.
Прогноз погоды в Одесской области на 10 ноября
По Одесской области в понедельник облачно. Ночью небольшой, днем умеренный дождь.
Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 7-12, днем 12-17 градусов тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
