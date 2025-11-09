На Приморском бульваре в Одессе, ноябрь 2025 г.

Ключевые моменты:

  • 10 ноября в Одессе облачно, ночью небольшой, днем умеренный дождь.
  • Местами туман, южный ветер 5–10 м/с.
  • Температура 10-15 градусов тепла.
  • В области также дождь и туман, видимость 200-500 м.

Прогноз погоды в Одессе на 10 ноября

В Одессе завтра облачно. Ночью небольшой, а днем умеренный дождь.

Ночью и утром слабый туман.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-12 градусов тепла, днем воздух прогреется до 13-15 градусов.

Напомним, в понедельник, 10 ноября, в Одессе официально стартует отопительный сезон.

Прогноз погоды в Одесской области на 10 ноября

По Одесской области в понедельник облачно. Ночью небольшой, днем умеренный дождь.

Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12, днем 12-17 градусов тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

