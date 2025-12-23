Ключевые моменты:

Одесский учитель географии Дмитрий Жданов годами фиксирует системные ошибки и вымышленные факты в украинских учебниках, в частности по географии и курсам НУШ.

В учебных пособиях встречаются устаревшие даты, ошибочные научные утверждения, вымышленные географические объекты и ошибки, вызванные некачественным переводом.

Даже новые учебники 2025 года содержат серьезные неточности, что свидетельствует об отсутствии эффективного контроля качества со стороны издательств и государства.

Учитель предлагает использовать такие ошибки как инструмент развития критического мышления у детей. На ошибки нужно указывать и объяснять их.

Хит-парад абсурдных ошибок в учебниках одесских школьников

Больше всего претензий вызывают учебники НУШ («Познаем природу») и классические пособия по географии. Вот лишь несколько примеров, которые обнаружил одесский педагог Дмитрий Жданов:

Вымышленные острова. Годами в учебниках 6-го класса предлагали найти координаты острова Табор — объекта, вымышленного Жюлем Верном для романа «Дети капитана Гранта».

Устаревшие даты. День летнего солнцестояния указывают как 22 июня (советский стандарт), хотя уже полвека это 20 или 21 июня.

Путаница в терминах. Из-за некачественного перевода с русского вместо «часовых поясов» появляются «часовые», а вместо «очага землетрясения» — «очаг».

Научные неточности:

* астеносферу ошибочно включают в состав литосферы;

* утверждается, что почва способствовала возникновению жизни, хотя жизнь зародилась в океане;

* нефть и газ называют «горными породами» (хотя это не так).

Новейшие учебники 2025 года также с ошибками

Даже в новых изданиях на 2025 год находят грубые ошибки. Например, в составе карпатского флиша (осадочная порода) «обнаружили» глинистые сланцы, которые являются метаморфической породой.

Почему так происходит?

Слепое копирование: новые учебники часто являются просто переводом старых советских пособий через Google Translate. Отсутствие ответственности: издательства не несут финансовых потерь за брак в тиражах. Если бы существовала система штрафов, контроль качества был бы строже.

Реакция Минобразования на ошибки в учебниках: «Ничего страшного»

В Министерстве образования на замечания одесского учителя отвечают сдержанно. Кое-что, конечно, исправили, но предложили Дмитрию Жданову учитывать, что иногда у детей еще недостаточно знаний для более глубокой информации, поэтому материал упрощают.

Однако Дмитрий Жданов с этим не согласен:

– Зачем сначала учить неправильно, чтобы потом в старших классах «ломать» знания ученика и переучивать заново?

Лайфхак от учителя: как превратить ошибку в урок

Дмитрий Жданов предлагает не игнорировать ошибки, а использовать их для обучения.

Критическое мышление: ученики должны самостоятельно находить неточности. Например, проверить данные о «полюсе жары» в Иране (71℃). Обратившись к первоисточникам NASA, дети узнают, что это температура поверхности почвы, а не воздуха.

Результат: когда ребенок сам находит ошибку взрослых авторов, правильный ответ запоминается навсегда.

Вывод: зачем это нужно?

Дело не только в географии. В 2016 году на форуме в Давосе определили «4К» успешной карьеры:

Критическое мышление. Креативность. Коммуникация. Координация.

Качественное образование начинается с качественного учебника. Если система не способна признавать и исправлять собственные ошибки, она не сможет научить детей мыслить критически.

На анонсном фото: Дмитрий Жданов проводит урок по географии