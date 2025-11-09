Блэкаут

Ключевые моменты:

  • «Укрэнерго» изменило команды – количество отключений света в Одессе увеличено.
  • ДТЭК «Одесские электросети» обновил графики электроснабжения.
  • Проверить актуальные данные можно на сайте, в Viber-группе или Telegram-боте.
  • Графики меняются несколько раз в день из-за нестабильной работы энергосистемы.

«Обновление графиков электроснабжения! Укрэнерго сменило команду, что повлекло за собой увеличение количества отключений. Проверьте, изменился ли ваш график», – отмечают энергетики.

В компании также поясняют, что по причине российских обстрелов энергосистема страны сейчас очень нестабильна, и команды о смене графиков стабилизационных отключений ДТЭК получает по несколько раз за день и вынуждена корректировать обнародованные ранее графики отключений.

Проверить актуальные данные можно:

Как сообщалось, этой ночью Россия вновь атаковала Одесскую область ударными дронами. Пострадали гараж и жилые дома.

А воскресным утром 9 ноября «шахеды» атаковали южную часть Одессы.

В настоящее время также продолжается воздушная тревога. Мониторинговые Телеграм-каналы пишут, о «шахеде», который «кругами летает над сектором Поскот, Лески, Корсунцы, Фонтанка».

