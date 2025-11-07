Ключевые моменты:

Все 33 городских медучреждения обеспечены 152 генераторами, включая 63 мощных.

Семь больниц уже используют солнечные электростанции с накопителями энергии.В четырех больницах оборудованы артезианские скважины и бюветы при поддержке ЮНИСЕФ.

Энергетическая независимость больниц Одессы

Из-за последствий полномасштабной войны город делает приоритетом автономность систем здравоохранения. Сейчас в распоряжении одесских больниц — 152 генератора, из которых 63 способны автоматически включаться при отключении электричества. Это позволяет городским больницам, особенно тем, что работают круглосуточно, продолжать медицинское обслуживание без перебоев.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Семь лечебных учреждений уже оборудованы солнечными электростанциями с устройствами накопления энергии. Кроме того, в структуре медсистемы действует 14 котельных — газовых, дизельных и твердотопливных. Они обеспечивают больницы теплом независимо от централизованных сетей. В некоторых учреждениях готовятся к установке новых модульных котельных на альтернативном топливе при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

Читайте также: Спасают от блэкаута: одесские энергетики получили государственные награды

Чтобы гарантировать бесперебойное водоснабжение, на территории четырех больниц при поддержке ЮНИСЕФ оборудованы артезианские скважины и бюветы. Все медучреждения имеют запасы питьевой и технической воды на случай чрезвычайных ситуаций.

Еще по теме: Одесса запасается дровами: в городе ожидают дефицит газа.