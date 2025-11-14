На фоне продолжающейся гибридной агрессии против Украины Одесса стала площадкой для стратегического диалога об информационной и кибербезопасности. Безопасностный форум собрал более 200 участников – представителей общественных организаций, ИТ-сектора, учебных заведений, ветеранов и аналитиков. Главная цель – повысить осведомленность граждан и укрепить локальные инициативы в сфере цифровой безопасности.

Человеческое сознание – главная цель

Участники встречи подчеркивали: сегодня атаки направлены не только на серверы или базы данных, но и на сознание людей. Через фейки, манипуляции, эмоциональные вбросы и псевдоновости враг пытается раскачать общественную стабильность.

«Сегодня мы наблюдаем, как информационное пространство превращается в поле боя. Враг активно использует фейки, манипуляции и психологические операции, чтобы дестабилизировать общество. Наша задача – не только выявлять эти угрозы, но и учить граждан критически мыслить», – отметил Алексей Земляный, руководитель ОО «Захист держави» в Одесской области.

В условиях полномасштабной войны борьба идет не только на поле боя, но и в киберпространстве – там, где формируется общественное мнение, принимаются решения и часто определяется моральная устойчивость общества.

К дискуссии присоединились специалисты по киберзащите, юристы, ветераны, представители финансового сектора и руководители государственных учреждений. В фокусе обсуждения – атаки на критическую инфраструктуру с использованием искусственного интеллекта, фишинг, социальная инженерия, защита бизнеса и когнитивная безопасность.

Когнитивное оружие: когда враг атакует не серверы, а сознание

Доктор философии по политическим наукам, адвокат и директор «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова начала дискуссию с темы, которую часто недооценивают даже специалисты, – когнитивных технологий.

«Когнитивная технология – это трансформация человека для того, чтобы он принимал нужные решения. Нас программируют через картинки, видео, развлекательный контент, в который вшиты коды, побуждающие действовать определенным образом», – объяснила эксперт.

По ее словам, российские информационные операции нацелены на деморализацию украинцев, подрыв доверия друг к другу и разрушение сплоченности общества.

«Враг пытается убедить нас, что он сильнее, что у него больше ресурсов, что мы сами виноваты в своих проблемах. Это классическая когнитивная атака – через сомнения, сарказм, страх», – подчеркнула Ястребова.

Сегодня информационные войны – это не про взлом баз данных, а про взлом убеждений. Украинскому обществу нужна системная медиаграмотность и стратегия когнитивной безопасности – от школьных программ до государственной коммуникационной политики.

Образование по киберзащите: учить детей не только читать, но и распознавать фейки

Организатор форума Алексей Земляный подчеркнул, что цель таких мероприятий – не просто обсуждение, а формирование стратегии развития государства в послевоенное время.

«Мы получили много запросов от активистов и общественных структур. Люди чувствуют, что кибербезопасность стала частью повседневной жизни. Поэтому мы будем расширять географию таких мероприятий», – рассказал он.

Особое внимание участники уделили необходимости введения в школах предмета «кибергигиена».

«Я не являюсь специалистом в образовании, но как отец я убежден: дети должны знать основы цифровой безопасности. Они рождаются в мире, где телефон – продолжение руки. Мы должны научить их не становиться жертвами манипуляций», – отметил Земляный.

Кибергигиена должна стать частью базового образования – так же, как математика или история. Это вопрос национальной безопасности, ведь дети уже сегодня являются целью пропаганды и фишинга.

Ветераны об информационном фронте: «Страна начинается с тебя»

Ветеран российско-украинской войны Денис Жарков подчеркнул, что любая оборона, даже цифровая, начинается с личной ответственности.

«Россия делает информационные вбросы, чтобы дестабилизировать мирную жизнь. Такие мероприятия, как сегодняшнее, помогают людям быть более осведомленными – понимать, на что не нужно вестись, как не поддаваться», – сказал Жарков.

Он уверен, что формирование культуры информационной безопасности должно начинаться снизу – от каждого гражданина.

«Если каждый будет развивать свою финансовую, информационную и цифровую грамотность – выиграет вся страна. Не нужно ждать, что все сделают президент или Кабмин. Страна начинается с тебя», – подчеркнул ветеран.

После почти трех лет полномасштабной войны украинцы должны стать не только пользователями, но и активными защитниками информационного пространства. Личная киберграмотность – это щит, не менее важный, чем бронежилет.

Кибердисциплина в учреждениях: когда опасность приходит с личного телефона

Отдельный блок форума был посвящен организационной кибербезопасности.

Директор Областного информационно-аналитического центра Аким Коев отметил, что многие государственные и частные структуры в Украине имеют «бумажные» стандарты безопасности, но не соблюдают их на практике.

«Есть планы киберзащиты, утвержденные документы – и на этом все. Но это не значит, что защита реально работает. Вопрос в том, понимают ли сотрудники свои зоны ответственности», – объяснил он.

Одной из главных проблем Коев называет личные гаджеты сотрудников, которые они приносят на работу.

«Смартфоны, планшеты, смартчасы – все эти устройства могут быть скомпрометированы. Мы уже не можем отследить каждый девайс, потому что технологии анонимизации позволяют скрывать источники. Один невинный телефон может стать каналом утечки данных», – предостерег эксперт.

Он привел реальный пример: в одном из учреждений охранники установили пиратскую игру, загруженную с российского торрента, вместе с которой получили шпионский код.

«Казалось бы, мелочь. Но это была вражеская программа, которая собирала информацию. И все из-за отсутствия контроля над рабочими станциями», – сказал Коев.

Украинские предприятия и госорганы должны перейти от деклараций к реальному внедрению киберзащиты. Нужны не только документы, но и ежедневный контроль: кто пользуется сетью, какие устройства подключены и какие программы установлены.

Банковский сектор: как защититься от мошенничества

Финансовая система является одной из самых частых целей кибератак.

Олег Небога, директор одного из отделений ПриватБанка, поделился практическим опытом защиты клиентов от мошенников.

«Наш банк каждый день отражает тысячи атак – от банального фишинга до сложных схем социальной инженерии. Мы учим клиентов проверять ссылки, не передавать коды доступа и пользоваться только официальными приложениями. Также активно развиваем страхование от киберрисков», – отметил банкир.

По его словам, киберзащита банка базируется не только на технологиях, но и на обучении сотрудников и клиентов.

«Никакая система не поможет, если человек нажмет на сомнительную ссылку. Поэтому образование – лучший антивирус», – подчеркнул он.

Мошенничество становится все более технологичным. Киберстрахование, персональные консультации и постоянное информирование клиентов – новые инструменты, которые помогают финансовым учреждениям противостоять угрозам.

Информационная оборона как национальный приоритет

Украина сегодня ведет войну не только за территории, но и за сознание каждого гражданина. Форум в Одессе показал: вопросы кибербезопасности уже не ограничиваются ИТ-специалистами. Это тема, которая касается каждой семьи, каждого телефона, каждой страницы в соцсетях.

Как отметили участники, информационная устойчивость – это новая форма патриотизма.

Быть осторожным онлайн – значит сохранить не только свои данные, но и доверие общества. И если раньше мы говорили о фронте линейном, то теперь он везде, где есть интернет.

