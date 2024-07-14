Какие медуслуги бесплатные, а за какие придется заплатить?

«Одесская жизнь» уже не раз рассказывала о том, какие услуги в медучреждениях бесплатные, причем не только в государственных, но и в частных. Однако не все услуги компенсируются государством.
Недавно Кабмин своим постановлением №781 от 5 июля 2024 года (вступит в силу 1 января 2025 года) определил перечень платных услуг.
В каких случаях надо платить за медицинские услуги?
- При обращении без направления врача (кроме случаев, когда направление не требуется).
- При предоставлении услуг по договорам с юридическими лицами.
- В учреждениях охраны сектора безопасности и обороны и Госуправления делами тем, кто не входит в прикрепленный контингент.
- Если медуслуги не входят в Программу медгарантий.
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Какие услуги оплачиваются дополнительно
Дополнительно оплачиваются:
- медуслуги на дому по желанию пациента (если это не обусловлено его состоянием);
- самостоятельный выбор лечащего врача в стационаре;
- нахождение в палате с повышенным комфортом.
Оплата услуг будет производиться по четко определенному тарифу.
Также Минздрав обязал больницы обнародовать полную информацию с перечнем платных и бесплатных услуг на официальных сайтах и информационных стендах в медучреждениях.
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