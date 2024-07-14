Какие медуслуги бесплатные, а за какие придется заплатить?

Какие медуслуги бесплатные, а за какие придется заплатить?

«Одесская жизнь» уже не раз рассказывала о том, какие услуги в медучреждениях бесплатные, причем не только в государственных, но и в частных. Однако не все услуги компенсируются государством.
Недавно Кабмин своим постановлением №781 от 5 июля 2024 года (вступит в силу 1 января 2025 года) определил перечень платных услуг.

В каких случаях надо платить за медицинские услуги?

  1. При обращении без направления врача (кроме случаев, когда направление не требуется).
  2. При предоставлении услуг по договорам с юридическими лицами.
  3. В учреждениях охраны сектора безопасности и обороны и Госуправления делами тем, кто не входит в прикрепленный контингент.
  4. Если медуслуги не входят в Программу медгарантий.

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Какие услуги оплачиваются дополнительно

Дополнительно оплачиваются:

  • медуслуги на дому по желанию пациента (если это не обусловлено его состоянием);
  • самостоятельный выбор лечащего врача в стационаре;
  • нахождение в палате с повышенным комфортом.

Оплата услуг будет производиться по четко определенному тарифу.

Также Минздрав обязал больницы обнародовать полную информацию с перечнем платных и бесплатных услуг на официальных сайтах и информационных стендах в медучреждениях.

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