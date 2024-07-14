Какие медуслуги бесплатные, а за какие придется заплатить?

В каких случаях надо платить за медицинские услуги?

При обращении без направления врача (кроме случаев, когда направление не требуется). При предоставлении услуг по договорам с юридическими лицами. В учреждениях охраны сектора безопасности и обороны и Госуправления делами тем, кто не входит в прикрепленный контингент. Если медуслуги не входят в Программу медгарантий.

Какие услуги оплачиваются дополнительно

Дополнительно оплачиваются:

медуслуги на дому по желанию пациента (если это не обусловлено его состоянием);

самостоятельный выбор лечащего врача в стационаре;

нахождение в палате с повышенным комфортом.

Оплата услуг будет производиться по четко определенному тарифу.

Также Минздрав обязал больницы обнародовать полную информацию с перечнем платных и бесплатных услуг на официальных сайтах и информационных стендах в медучреждениях.

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