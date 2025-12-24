Ключевые моменты:

В медучреждениях Одессы бесплатно обследовали 80 человек на колоректальный рак на прошлой неделе.

Тестирование на скрытую кровь в кале проводилось в лабораториях городских клиник.

Положительный результат получили 5 пациентов.

Тест, спасающий жизнь

По информации пресс-службы Одесского городского совета, в медицинских учреждениях Одессы в рамках бесплатного скрининга на колоректальный рак обследовали 80 человек.

Добавим, что акция прошла на прошлой неделе, в лабораториях городских клиник жители могли пройти тестирование на скрытую кровь в кале. Обследование проводилось бесплатно: как по электронным направлениям, так и по собственной инициативе.

Следует отметить, что у пяти пациентов тест выявил положительный результат. Этих людей направили на дополнительное обследование и консультацию к онкологам.

Помните, что ранняя диагностика помогает выявлять предраковые изменения и рак на начальных этапах, когда лечение наиболее эффективно.

