За средства Европейского инвестиционного банка продолжается реставрация Еврейской больницы.

В Хирургическом павильоне 1900 года усиливают конструкции, обновляют перекрытия, кровлю и фасады.

За счет местного бюджета идет реставрация бывшего Хозяйственного корпуса.

Ремонт и реставрация «Еврейской» больницы в Одессе

В Одессе продолжается масштабное обновление Клинической больницы №1 («Еврейской»). Одним из центральных объектов стала реставрация Хирургического павильона, построенного в 1900 году архитектором Федором Троупянским. Это здание имеет статус памятника архитектуры местного значения.

Работы ведутся в рамках государственной программы восстановления Украины, которую реализует правительство совместно с Европейским инвестиционным банком.

Как сообщает пресс-служба мэрии, на данном этапе специалисты усилили несущие конструкции, заменили старые перекрытия на железобетонные.

В здании обновили крышу и начали реставрацию фасадов.

Следующие этапы проекта включают внутреннюю отделку с применением современных медицинских панелей и замену всех инженерных сетей. В помещениях установят современное медицинское оборудования, включая оснащение операционных. Также планируется реставрация исторических ворот и установка нового кованого ограждения.

Во дворе больницы установлена новая модульная котельная, которая обеспечит теплом все здания комплекса.

Параллельно за счет городского бюджета продолжается реставрация бывшего Хозяйственного корпуса, который также является памятником архитектуры. После завершения ремонта там откроют отделение реабилитации с палатами, кабинетами терапии и физиотерапии, а также комфортными условиями для маломобильных пациентов.

