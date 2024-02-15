Как и когда можно вернуть деньги за оплаченные услуги в больнице?

В Службе здоровья рассказали, что в таком случае пациент имеет право обратиться за разъяснением к руководителю медучреждения. Если вопрос не удалось решить в больнице, он может оставить жалобу в НСЗУ:

по телефону 16-77 ;

; послать по электронной почте: [email protected] ;

; отправить обычным письмом по адресу: проспект Степана Бандеры, 19, г. Киев, 04073.

К письму надо добавить как можно больше подтверждений вымогательства денег за лечение или лекарства: имена медработников, которые требовали оплатить услугу, чеки за приобретение лекарств, аудио- или видеозаписи.

После этого НСЗУ обратится в больницу с требованием вернуть деньги. Если больница откажет, дело передадут в правоохранительные органы.

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