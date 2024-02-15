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Как и когда можно вернуть деньги за оплаченные услуги в больнице?

Как и когда можно вернуть деньги за оплаченные услуги в больнице?

В больницах, которые заключили договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), стационарное лечение бесплатно. За пациента платит Служба здоровья. Если же с вас все же взяли деньги за услуги, которые оплатила НСЗУ, вы можете вернуть деньги.

В Службе здоровья рассказали, что в таком случае пациент имеет право обратиться за разъяснением к руководителю медучреждения. Если вопрос не удалось решить в больнице, он может оставить жалобу в НСЗУ:

  • по телефону 16-77;
  • послать по электронной почте: [email protected];
  • отправить обычным письмом по адресу: проспект Степана Бандеры, 19, г. Киев, 04073.

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К письму надо добавить как можно больше подтверждений вымогательства денег за лечение или лекарства: имена медработников, которые требовали оплатить услугу, чеки за приобретение лекарств, аудио- или видеозаписи.

После этого НСЗУ обратится в больницу с требованием вернуть деньги. Если больница откажет, дело передадут в правоохранительные органы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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