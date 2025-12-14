Ключевые моменты:

В больницу поступил ребенок с резкой болью в животе после еды.

Врачи диагностировали редкое заболевание — заворот желудка.

Операцию провели современным лапароскопическим методом.

В Одессе спасли ребенка с редкой болезнью

В одесскую детскую больницу №3 доставили восьмилетнего ребенка с жалобами на сильную боль в животе, тошноту и вздутие, которые появились внезапно после плотного ужина.

Недавно в больнице открылось новое хирургическое отделение, оснащенное современным оборудованием и укомплектованное опытными специалистами. Благодаря этому врачи смогли быстро провести полное обследование, включая рентген и фиброгастроскопию, сообщили в пресс-службе мэрии.

По результатам диагностики у ребенка выявили редкое заболевание — заворот желудка. Такая патология встречается лишь в 0,5% случаев заворотов органов брюшной полости. Без срочной медицинской помощи риск летального исхода составляет от 20 до 50%.

Врачи приняли решение немедленно оперировать маленького пациента. Впервые в подобных случаях операция была выполнена лапароскопически — через небольшие проколы. Хирурги развернули желудок и зафиксировали его в правильном положении, что сводит к минимуму риск повторного заворота.

После операции ребенок быстро пошел на поправку. Его выписали в удовлетворительном состоянии, а контрольный осмотр через месяц показал, что жалоб нет и развитие соответствует возрасту.

