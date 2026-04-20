Ключевые моменты:

Одним из самых запоминающихся случаев он назвал побег трех павианов летом 2022 года. Тогда вожак стаи по кличке Жорик сумел открыть вольер, научившись взламывать механизм замка. По словам экс-директора, павиан был крайне агрессивным и проявлял необычную реакцию на посетительниц-женщин.

«Он считает, что все женщины созданы для него, и если посетительница приходит к вольеру с кавалером и тот начинает ее обнимать, то Жорик реагирует очень ревностно и агрессивно», – пояснил Беляков.

К счастью, тогда всех обезьян удалось быстро поймать, предотвратив панику среди посетителей.

Намного более трагичным случаем Беляков назвал ликвидацию агрессивного леопарда в конце 2024 года, когда зверь покалечил сотрудника зоопарка и вырвался из клетки.

«Очень жаль этого зверя, он был молодым, но очень агрессивным. Искалечил человека, почувствовал кровь и вырвался. Решение о ликвидации принимал я, и до сих пор считаю, что иного выхода не было. Это было такая ситуация, когда еще несколько мгновений и может быть поздно. Врач не мог подобраться, чтобы усыпить, а зверь мог оказаться на Привозе в толпе. Я попросил полицию открыть огонь», – вспоминает экс-директор учреждения.

Беляков подчеркивает: зоопарк – это сложная система, где профессионализм персонала является главным барьером между дикой природой и городской средой. Именно поэтому он считает вопрос безопасности и квалификации сотрудников ключевым приоритетом в работе любого зверинца.

