Ключевые моменты:

Затока регулярно подвергается ударам со стороны РФ: разрушены десятки баз отдыха, дач и знаменитый мост через лиман.

Из-за минной опасности доступ к морю полностью закрыт, а курортный сезон не открывается уже несколько лет подряд.

В поселке осталось очень мало местных жителей, большинство из которых – пожилые люди.

Инфраструктура и бизнес парализованы, а редкие прохожие описывают атмосферу в Затоке фразой «курорт будто умирает».

Разбитые базы и заминированное море

Сейчас центральные аллеи и пляжи Затоки, где раньше было не протолкнуться, заброшены. Вместо музыки из прибрежных кафе здесь слышен только шум прибоя и шелест травы, прорастающей сквозь плитку. Главная причина этого – постоянная угроза с неба и с моря.

Российская армия методично наносила удары по курортной зоне, целясь в базы отдыха и гражданскую инфраструктуру. Дорога через знаменитый мост в Затоке закрыта, а само побережье затянуто колючей проволокой. Военные строго запрещают подходить к воде из-за соображений безопасности и минной угрозы – Черное море регулярно выносит на берег опасные «сюрпризы».

«Душа болит»: что говорят местные жители

Те немногие люди, которые решили остаться в Затоке, несмотря на опасность, выживают в основном за счет собственных огородов и редкой гуманитарной помощи. Работы в поселке, который всегда жил исключительно за счет туристического сезона, сейчас просто нет.

Местная жительница со слезами на глазах описывает то, во что превратился процветающий регион:

«Затока будто умирает… Душа болит смотреть на все это. Раньше здесь жизнь кипела, дети смеялись, люди со всей Украины съезжались. А сейчас – пустота, разбитые окна и тишина, от которой страшно».

Большинство владельцев небольших отелей и магазинов были вынуждены уехать. Те, кто остался, пытаются хоть как-то поддерживать порядок в своих дворах, надеясь на окончание войны.

Без иллюзий, но с надеждой

Представители местной власти и предприниматели признают: восстановить Затоку до прежнего уровня будет крайне тяжело. Нужно не только отстроить десятки разрушенных объектов, но и провести колоссальную работу по разминированию акватории моря и пляжной зоны, которая может занять годы после завершения боевых действий.

Тем не менее, оставшиеся в поселке жители верят, что украинский курорт обязательно оживет. Но сегодня Затока остается одним из самых наглядных и болезненных памятников тому, как российская агрессия уничтожает мирную жизнь и туристическое достояние Одесской области.

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