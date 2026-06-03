Ключевые моменты:

Ресторан Kvitkova заявил, что может частично или полностью закрывать Пассаж для проведения частных мероприятий

Видео с заявлением вызвало волну критики и обсуждений среди одесситов в соцсетях

Пассаж находится не в коммунальной собственности, а под управлением Vertex Hotel Group

Историческое здание Пассажа является одной из архитектурных визитных карточек Одессы и памятником конца XIX века

Представители ресторана Kvitkova в одесском Пассаже объявили, что теперь они имеют право закрывать пространство для частных мероприятий. Об этом они сообщили 2 июня в своем видеообращении на официальной странице ресторана в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KVITKOVA.Passage (@kvitkova.passage)

«Пассаж и дальше будет оставаться историческим памятником для горожан и гостей Одессы, но частично мы будем закрывать его под ваши частные события. В зависимости от ваших запросов мы можем закрыть как весь Пассаж, так и часть со стороны Преображенской», — говорится в рекламе.

Это сообщение вызвало шквал возмущения одесситов, ведь в Пассаже находится много других бизнесов, там проводят экскурсии гиды, а также просто прогуливаются и туристы, и горожане.

Кому сейчас принадлежит одесский Пассаж?

В настоящее время Пассаж не находится в коммунальной собственности, а пребывает в управлении Vertex Hotel Group – украинской компании, которая занимается сферами гостеприимства, здоровья и красоты, а также коммерческой недвижимости.

По информации Википедии, гостиничный комплекс «Пассаж» перешел под контроль группы в 2003 году, тогда было создано ЗАО «Пассаж», акционерами которого стали ООО «Укрстройсервис» и Clear Water Bay Hotels (США), обе принадлежат Грановскому и Кауфману.

Взамен здания гостиницы, которое город передал в уставный фонд ЗАО, в его собственности было закреплено 35 % акций. Компании Кауфмана и Грановского вместо 65 % акций должны были потратить 11 млн $ в течение 3-х лет на завершение реконструкции комплекса.

До 2013-го инвесторы так и не начали реконструкцию, это объясняли финансовым кризисом. В июле 2013 г. горсовет Одессы принял решение о продаже бизнесменам оставшихся у города 24,6 % акций.

В управлении Vertex Hotel Group также находятся отели Бристоль, Лондонская и спортивный центр Формула. Напомним, что 31 января 2025 года в отель Бристоль попала российская ракета.

Что известно о ресторане Kvitkova

На данный момент мы не знаем, какие отношения у ресторана Kvitkova с Vertex Hotel Group.

Известно, что заведение существовало на этом месте с 2024 года. Кроме ресторана там были попытки открыть бьюти-пространство и городскую пекарню, но ни один из этих проектов долго не просуществовал.

В начале апреля этого года Kvitkova закрылась. Позже стало известно, что ресторан снова перезапускается в новом формате. И действительно, заведение переехало в отель Лондонская, а в Пассаже его работа планируется исключительно для обслуживания частных банкетов.

Также напомним, что именно Kvitkova Passage стали инициатором проведения там ярмарок местных брендов.

Историческая справка

23 января 2026 года Пассажу исполнилось 126 лет. Это одно из красивейших зданий города было построено в 1888 — 1889 годах по проекту архитектора Льва Влодека по заказу одесских купцов Менделевичей.

«Одесская жизнь» будет следить за событиями вокруг исторического памятника.