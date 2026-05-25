Ключевые моменты:

К экспериментальному проекту частной ПВО уже присоединились 27 предприятий

Одесская область стала одним из первых регионов, где частные группы ПВО выполняют боевые задачи

На счету групп из Харьковской и Одесской областей — около 20 сбитых «Шахедов» и дронов-разведчиков

Бизнес самостоятельно закупает дроны-перехватчики, РЭБы, радары и другое оборудование

В Одесской области начала действовать частная ПВО

Министр обороны Михаил Федоров во время встречи с журналистами сообщил, что к экспериментальному проекту частной противовоздушной обороны уже присоединились 27 предприятий различных форм собственности.

По его словам, география проекта постоянно расширяется и охватывает сразу несколько регионов Украины, среди которых и Одесская область.

— Географических ограничений у проекта нет. В частности, это Харьковская, Одесская, Киевская, Запорожская, Полтавская, Закарпатская и другие области, — заявил Федоров.

Министр уточнил, что предприятия получают статус уполномоченных на выполнение задач по противовоздушной обороне, после чего координируют работу с Командованием Воздушных сил ВСУ и формируют собственные мобильные группы.

Частные группы ПВО уже сбивают российские дроны

По словам главы Минобороны, сейчас компании находятся на разных этапах подготовки: от обучения персонала до закупки техники и вооружения.

Речь идет о приобретении дронов-перехватчиков, систем радиоэлектронной борьбы, радаров и автоматизированных турелей. Часть вооружения предприятия также получают со складов ВСУ.

— В частности, это обучение участников группы, закупка вооружения — БпЛА-перехватчиков, РЭБов, радаров, автоматизированных турелей, — пояснил министр.

Федоров сообщил, что две группы частной ПВО — в Одесской и Харьковской областях — уже полноценно выполняют боевые задачи совместно с Воздушными силами.

По его словам, эти подразделения уже уничтожили около 20 российских «Шахедов» и разведывательных беспилотников.

Кроме того, в Харьковской области частная группа ПВО впервые подтвержденно сбила реактивный Shahed, двигавшийся со скоростью более 400 км/ч.

Бизнес все активнее присоединяется к проекту

В Минобороны отмечают, что количество компаний, желающих присоединиться к экспериментальному проекту, растет еженедельно.

При этом использование любого вооружения частными группами ПВО происходит только после согласования с Командованием Воздушных сил ВСУ.

По данным министерства, по состоянию на апрель 2026 года к проекту частной противовоздушной обороны присоединились 24 компании, а сейчас их количество уже выросло до 27.

Ранее мы сообщали, что вице-премьер Алексей Кулеба обсудил усиление ПВО возле портов Одесской области и работу морского коридора.

Читайте также: Обломки дронов на дне моря: что находят водолазы перед открытием пляжей в Одессе.